Perišić najavljuje novog igrača za Vatrene: ‘Vidimo se uskoro u hrvatskom dresu’

Autor: Ivor Krapac

Za većinu nogometaša u Europi traje zimska stanka, makar kratka, a jedan od mladih hrvatskih aduta se tijekom pauze javio iz svojeg Splita, i to u posebnom društvu.

U pričama na svojem profilu na Instagramu, 21-godišnji nekadašnji Hajdukov napadač Marin Ljubičić objavio je fotografiju na kojoj je uz njega Ivan Perišić, i dalje u fazi oporavka od teške ozljede koljena na treningu Tottenhama u ranoj fazi sezone.

Našli su se i zajedno su radili u Splitu, a za Ljubičića, člana hrvatske U21 reprezentacije, to je bila čast i veselje prije nego nastavi klupsku sezonu u dresu austrijskog LASK-a.

Perišić ga počastio lijepim riječima

Ljubičić je na svojem profilu na Instagramu objavio fotografiju s Perišićem, a u svojim pričama, tu fotografiju potom je podijelio Perišić i pritom dodao lijepu najavu za 21-godišnjeg napadača.

“Sve znaš! Vidimo se uskoro u hrvatskom dresu”, napisao je 34-godišnji legendarni Vatreni koji se oporavlja od ozljede.

Po svemu što se za sada zna, oporavak teče dobro, a izbornik Zlatko Dalić očekuje Perišića na terenu u završnoj fazi sezone, u svibnju. Tek treba vidjeti u čijem će se dresu to dogoditi s obzirom na to da se spominju komplikacije oko povratka u Hajduk. Perišić je za sada i dalje član Tottenhama, s ugovorom do ljeta 2024.

Ljubičić igra često, padaju golovi i asistencije

Što se Ljubičića tiče, mladi napadač je u dresu LASK-a do sada u sezoni došao do 25 nastupa u svim natjecanjima, a ima šest golova i dvije asistencije.









Ugovor mu traje do ljeta 2027., a usporedno s klupskom, gradi i reprezentativnu priču u dresu hrvatske mlade nacionalne momčadi.

Bivši Hajdukov napadač do sada ima 12 odigranih utakmica i šest zabijenih golova za U21 reprezentaciju. U novoj objavi, Perišić ga je najavio i u jačem društvu, u najjačoj hrvatskoj reprezentaciji.

Hoće li se to dogoditi i ako je odgovor potvrdan, koliko dugo će Ljubičiću trebati do najjače hrvatske reprezentacije, pokazat će vrijeme.