PERIŠIĆ NA KORAK OD VELIKOG TRANSFERA! Za Vatrenog se trgaju dva velikana, bit će teško odlučiti

Već se dugo priča o odlasku hrvatskog reprezentativca, Ivana Perišića iz Intera, a čini se kako bi već ove zime mogao promijeniti sredinu. Naime, talijanski mediji tvrde kao Perišića potražuju, Atletico Madrid i Manchester United, te kako bi posljednjih dana prijelaznog roka mogli krenuti u akciju.

Inter je nedavno drastično snizio cijenu za Perišića. Hrvatu se cijena napumpala još prije dvije sezone kada ga je potraživao Manchester United, odnosno kada je Jose Mourinho mjesecima pokušavao nagovoriti Inter da malo spusti cijenu. I spustila se tada, na oko 45 milijuna eura, što je Manchesteru i dalje bilo neprihvatljivo.

Cijena se zadržala sve do sada, ali Inter si više ne može pruštiti tako visoku odštetu, posebice kada Perišić igra zaista lošu sezonu klubu. No, u Interu su prema tvrdnjama Tuttosporta i Calciomercata, odlučili kako je to previsoka cijena i kako bi se Perišića bilo bolje riješiti po dvadeset milijuna eura manjoj cijeni.

Perišića bi dakle pustili za negdje oko 25 milijuna eura, barem su tako nedavno tvrdili talijanski mediji.

Manchester je već dugo u igri, ali Atletico bi mu mogao pomrsiti planove, iako je Hrvat ranije izjavio kako bi vrlo rado karijeru nastavio u Premiershipu. Ostvari li se transfer u Manchester, Perišić će biti prvi igrač koji je zaigrao kao domaćin na Old Traffordu.

S druge strane, bilo bi ga zanimljivo vidjeti i u redovima madridske momčadi kod Diega Simeonea, a tamo bi se Perišića moglo ujediniti s Nikolom Kalinićem i Vrsaljkom, ako Inter na ljeto ne otkupi njegov ugovor.