Perišić je zaista jako blizu Hajduku: ‘Ma ljudi, Ivan će u tandemu s Livajom i Dinamo zatresti’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zoran Vulić uvijek je optimist kada je u pitanju Hajduk. Sam je u četiri navrata bio trener splitskog kluba, zna s kakvim se problemima suočava klub, pomno prati događaje. I uvijek kada razgovara s nama pokušava bit pozitivan i optimističan glede Hajduka. Ali, zna biti i razočaran kada se njegove optimistične tvrdnje ne ostvare…

Razgovarali smo s njima o startu Hajduka u novoj sezoni, te o utakmici Super kupa protiv Dinama. Doista, može li Hajduk zaskočiti Dinamo i osvojiti Super kup?

“Uglavnom, to mora biti ambicija i kluba i trenera i igrača. Hajduk barem u toj utakmici ne bi smio biti tek puki statist. Jest, igrati će bez kažnjenog Livaje, ali t ne bi smjelo ništa mijenjati na stvari. Trener Leko mora pripremiti neku drugu varijantu ili neko posebno iznenađenje. Valjda će raditi na tome na treninzima. Za Hajduk bi bila golema stvar da osvoji Super kup. Kakvo bi samopouzdanje klub samo dobio”, govori nam Vulić.





Perišić je blizu Hajduku

Kakav bi mogao biti Dinamo u toj utakmici Super kupa?

“Sezona tek počinje, možda ne bude toliko jak koliko se naizgled čini. I to je samo jedna utakmica, pa ispravka nema. Možda Dinamo ne bude na pravoj razini, znamo da se forma tempira za jako bitne europske nastupe. I oni će se sigurno tražiti. No, ljepšeg uvoda u sezonu ne može biti. Ako želim govoriti kao neutralni promatrač, a to nisam, ali pokušati ću, volio bih da to bude odlična i izjednačena utakmica. I neka trijumfira onaj malo bolji. Jasno, ja bih volio da to bude Hajduk. Ali, mora i Hajduk početi znati igrati bez Livaje, mislim da me razumijete”, kaže bivši trener Splićana.

Toliko se priča o povratku Ivana Perišića u Hajduk. Ostvari li se to hoće li Hajduk onda biti ravnopravan konkurent u utrci za naslov prvaka s Dinamom?

“Prema informacijama koje ja imam Perišić je zaista blizu Hajduka. Još uvijek je standardni reprezentativac, dakle u pravoj je formi, vidjeli smo ga kako leti u Ligi nacija. Hajduku bi došao kao najveći adut. U tandemu s Livajom mogli bi probijati sve obrane učestalije nego prije. To bi onda bila neka posve druga priča.”, kaže i nastavlja:

“I bilo bi to dobro za naš nogomet, naše prvenstvo. Da konačno uživamo u drami. Zaista bih volio da se Perišić vrati, pa on je jedan od naših najboljih igrača u povijesti. Ja sam ga još 2005. godine uveo u prvu momčad. Dobro, predobro znam koliko je kompletan igrač. Ivan je tada imao samo 16 i nešto godina. Hajduk s Perišićem ima puno veću šansu nego godinama prije.”

Na kraju zaključuje:









“Samo se ne smije pričati da je Dinamo u krizi. Hajduk se mora okrenuti sam sebi, to je najbitnije. S Perišićem ili bez, gako je svejedno. Moramo znati daje Dinamo dobar i financijski najmoćniji. I da je svaka borba protiv njega, protiv Dinama jako teška i mukotrpna. Zato bi osvajanje Super kupa bio golem poticaj. Sve bi onda izgledalo drugačije. U Hajduku bi osjetili moć, a u Dinamu bi se konačni zabrinuli”, rekao je Vulić za Dnevno.

Superkup na rasporedu je već idućeg tjedna, a onda tjedan iza kreću i HNL uzbuđenja…