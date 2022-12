PELE JE KRITIZIRAO VELIKOG VLADIMIRA: Putin uputio sućut narodu Brazila

Prije četiri godine stanje u svijetu bilo je potpuno drugačije, ljudi sa svih strana planete hrlili su u Rusiju gdje se to ljeto igralo Svjetsko prvenstvo, a među njima bio je i legendarni Pele, koji se godinu ranije družio i s Vladimirom Putinom.

No svijet se promijenio, a tako i stav Pelea prema Putinu, koji ga je više puta kritizirao zbog agresije na Ukrajinu, koji je u otvorenom pismu napisao; ‘Nikad nisam mislio da ćemo biti toliko podijeljeni kao što smo sada’, u kojem je pozvao Putina da prestane s ratom i poručio mu kako je; ‘kraj rata u njegovim rukama, istim onim s kojima se rukovao 2017. godine’.

Pele’s message to Putin from June.





“I never thought one day we would be as divided as we are now.” pic.twitter.com/SiwAuCrveI

