Pašalić zbog Hitlerovog simbola mora mijenjati broj? Problem prijeti i drugom Hrvatu

Dok se čeka početak nove nogometne sezone, Mario Pašalić uživa na odmoru prije nego će krenuti dalje u dresu Atalante, a moglo bi doći do toga da će klupski dres 28-godišnjeg Vatrenog ubuduće biti s drugačijim brojem.

Pašalić je do sada u klubu iz Bergama igrao s brojem 88, no po najavi iz Italije, taj broj više neće biti korišten jer je takvu preporuku iznio Matteo Piantedosi, talijanski ministar unutarnjih poslova.

U objašnjenju stoji da se broj 88 povezuje s antisemitizmom, što bi Pašalića moglo natjerati da njegov klupski broj bude drugačiji.

Italian Minister of the Interior Matteo Piantedosi has announced that players will be banned from wearing the number 88 as the number is associated with anti-semitism. Meaning Mario Pasalic is likely to wear a new number of the back of his shirt for the 2023/24 season. pic.twitter.com/qWOU0xDvJY

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) June 27, 2023