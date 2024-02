Pašalić oduševio navijače Hajduka: ‘Živim za Hajduk, ne žalim paliti vatru, ali doći će taj dan’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Povratak Ivana Perišića u Hajduk navijačima je puno značio. Kako i nebi, dijete kluba koje nikad nije zaigralo za prvu ekipu vratio se u trenutku kada se Hajduk bori za naslov, a uz sve to radi se o jednom od najboljih igrača u povijesti Hrvatske.

Poznati #vrimeje sada ide dalje, ali čini se da je ovaj puta njegov nositelj Mario Pašalić. Još jedno dijete kluba koji je jedva odradio dvije ozbiljne sezone za klub prije nego što je prodan u Chelsea što je financijski spasilo tada Hajduk.

U intrevju za 24 sata dotaknuo se svoje karijere, ali i Hajduka: “Kad prođe neko vrijeme i shvatiš neke stvari, razumiješ odluke tadašnje uprave. To je bila jedina ponuda koju je Hajduk tada imao i jedina šansa da se nešto zaradi i da klub nastavi živjeti… Tada, kao mlad i kao netko tko je samo želio uživati u nogometu i igrati za svoj klub, nisam razmišljao na takav način. Međutim, ljudi su štitili interes kluba, htjeli su mu pomoći da preživi, da stane na noge i nastavi normalno funkcionirati. Na kraju, drago mi je da sam transferom ‘spasio’ klub, iako, s godinama sam shvatio koliko je zapravo Hajduk velik klub da bi samo tako otišao u stečaj.”

Povratak

Napredak u 10 godina: “Prije svega puno zreliji, iskusniji, što je i za očekivati. Prošao sam puno toga u ovih 10 godina, različitih situacija koje su me iz dječaka pretvorile u muškarca. Kad sam odlazio vani bio sam balavac kome su pomagali roditelji u privikavanju, a sada se bližim 30. godini, u sretnom sam braku sa suprugom s kojom imam dvogodišnjeg sina. Uz ispunjen privatni život mogu reći da već do sada mogu biti jako zadovoljan karijerom, a rekao bih da sam negdje na pola puta.”

Uloga u reprezentaciji: ” Bilo je jako teško izboriti minutažu u veznom redu u kojem smo uvijek imali najjaču konkurenciju i nositelje igre Modrića, Brozovića, Kovačića, pa prije njih Rakitića, Badelja…. Kad sam kroz Atalantu došao na viši nivo i moj je status u reprezentaciji jačao, a nastojao sam se uvijek prilagoditi zahtjevima izbornika Dalića. Nekad je to bilo u sredini terena u odsustvu nekog od trojca iz sredine, nekad na desnom krilu gdje nismo imali pravo rješenje… Jasno, veznjak sam i svoju kvalitetu najbolje mogu pokazati u veznom redu, no i u ovom trenutku trojac u sredini je nedodirljiv, srce su naše momčadi.”

O Hajduku: “Hajduk živim svaki dan kao i svaki navijač kojem je stalo do kluba. To je nezaobilazna, svakodnevna tema. Čak sam dosta igrača i osoblja ovdje u Atalanti zarazio Hajdukom, većina ih sad prati rezultate, komentiramo što se događa… Kako rezultati proteklih sezona nisu bili na nivou znali su me često i uhvatiti u đir i provocirati, ali Bogu hvala ove sezone su tihi. U početku se nisu mogli načuditi što me toliko veže za Hajduk, ali sad su već navikli. Teško je njima to objasniti…”

Za kraj komentirao je povratak na Poljud: “Ne želim dodatno ‘paliti’ vatru velikim najavama i obećanjima. Doći će vrijeme i za to, kad-tad, a u ovom trenutku je to nemoguće.”