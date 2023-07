Pašalić na meti novog kluba: Spominje se talijanski doprvak, a i Srbin važan za transfer

Autor: Ivor Krapac

Među hrvatskim reprezentativcima koji bi ovog ljeta u nastavku prijelaznog roka mogli promijeniti klub, na meti potencijalne nove momčadi je i Mario Pašalić, i dalje u Atalanti u kojoj je pod ugovorom do ljeta 2025., ali s interesom koji za njega vlada drugdje.

Kako tvrdi talijanski CalcioMercatoWeb, za 28-godišnjeg krilnog napadača hrvatske reprezentacije zainteresiran je Lazio, aktualni talijanski doprvak, s informacijom da je Pašalić izbio u prvi plan u potrazi za pojačanjem u ofanzivnom dijelu sredine terena.

Lazio pojačanje traži nakon što je srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić otišao u Saudijsku Arabiju, u tamošnji Al-Hilal. Srbin je također važan za ovaj transfer zbog novca koji je rimski klub dobio za njegovo puštanje, a radi se o 42 milijuna eura, što sad mogu dijelom potrošiti za Pašalićevo dovođenje.





Dobra prilika za Vatrenog

Dođe li do konkretnog koraka koji se od Lazija još čeka, za Pašalića bi to bila dobra prilika s obzirom na to da bi s rimskim klubom igrao i u Ligi prvaka, dok će Atalanta u dolazećoj sezoni biti u akciji u Europskoj ligi.

Kako tvrdi CalcioMercatoWeb, pregovori s Atalantom još nisu urodili plodom, no predsjednik Lazija Claudio Lotito ih želi ubrzati.

Što se Lazija tiče, Rimljanima nije u igri samo Pašalić, već se kao moguća zamjena za Milinković-Savića spominje i 29-godišnji poljski Napolijev veznjak Piotr Zielinski, koji je navodno na vrhu popisa želja trenera Maurizija Sarrija.









Ako s dovođenjem Zielinskog ne bi išlo, sav fokus bio bi usmjeren na Atalantu i na borbu za angažman 28-godišnjeg Vatrenog koji bi tako pronašao novi dom u Italiji nakon što je u klubu iz Bergama još od ljeta 2018., prvo na posudbi iz Chelseaja, a potom s transferom iz londonskog kluba.