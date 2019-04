PAPA FRANJO ODGOVORIO NA PITANJE SVIH PITANJA! Je li Lionel Messi – BOG?!

Često se u nogometnim krugovima iz milja Lionelu Messiju govori da je nije s ovoga svijeta, da je najbolji svih vremena, da je kralj nogometa, a neki ga poprilično jasno nazivaju bogom nogometa. E sada, jedina osoba koja je donekle mjerodavna za izgovaranje takve tvrdnje jest papa Franjo.

A poglavar katoličke crvke kaže da Messi nije Bog.

Novinar laSexte Jordi Evole upitao je papu je li svetogrđe ustvrditi da je Messi Bog. Papa je potvrdio kako to jest oblik svetogrđa, a potom je ipak nadodao jednu zanimljivu rečenicu. Papa Franjo je kazao da se to može reći, ali da to nije isto kao i vjerovati u to da je Messi Bog.

Pitao je potom novinara misli li on da je Messi Bog, na što je novinar odgovorio potvrdno.

Papa mu je potom rekao kako on ne vjeruje i kako su to samo popularni izrazi koje ljuti koriste kako bi opisali Messijevu izvrsnost. “Messi je vrlo dobar, ali nije Bog”, rekao je papa Franjo, inače Messijev sunarodnjak i veliki obožavatelj nogometa.