‘PAOK JE FAVORIT, ALI NE POBJEĐUJU UVIJEK ONI!’ ‘Napravit ćemo sve da prođemo dalje!’

Autor: F.F

Trener Rijeke Goran Tomić najavio je večerašnji susret svoje Rijeke protiv PAOK-a u Grčkoj u sklopu prve utakmice play-offa Konferencijske lige. Susret je na rasporedu u 20 sati, a hrvatske televizije još uvijek nisu sredile pitanje prijenosa.

Tomić i Rijeka posebno su uzbuđeni kada su u pitanju europske utakmice:

“Lijepo je igrati ovakve utakmice. To je posebna draž u odnosu na HNL. Atmosfera je sjajna i jedva čekamo početak. Regenerirali smo se nakon utakmice s Osijekom i optimistični smo”, započeo je trener momčadi s Rujevice.

Ima iskustva iz Grčke

Zatim je prokomentirao opasnog suparnika na drugoj strani:

“PAOK je ekipa s puno kvalitetnih igrača i oni su favorit. Ipak, znamo da ne pobjeđuju uvijek favoriti. Mi znamo naš cilj, a to je ostvariti što bolji rezultat u Grčkoj da bi pred domaćom publikom ispunili cilj igranja u grupi Konferencijske lige.”

Osvrnuo se na Hibernian i atmosferu na stadionu:

“Poseban je to naboj u zraku. Vidjeli ste utakmicu kod Hiberniana i onda uzvrat na Rujevici; to je poseban osjećaj. Napravit ćemo sve da prođemo dalje!”

Tomić je 1998. godine proveo jedan dio sezone na posudbi u AEK-u:









“Nije mi to baš plus jer su AEK i PAOK veliki rivali, ali u tom sam periodu vidio kako su Grci zaluđeni nogometom. Za mene je to bilo ogromno iskustvo”, zaključio je.