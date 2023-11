Panika u Realu: Modrićev jaki suigrač ozlijeđen u dvostruko teškoj večeri Brazila

Neugodne vijesti za Real Madrid i za brazilsku reprezentaciju došle su iz Kolumbije, a za Brazilce i dvostruko neugodne s obzirom na to da su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Barranquilli s 2:1 izgubili od domaćih Kolumbijaca.

Osim tog poraza, odjeknula je i ozljeda Viniciusa Juniora, jakog aduta Reala i Brazila, koji je u jednoj situaciji bez kontakta osjetio bol u gornjem dijelu lijeve noge. Radilo se o zadnjoj loži ili o bedru, a 23-godišnji Brazilac je zbog toga morao biti zamijenjen već u 27. minuti.

Sve se dogodilo u situaciji dok je Brazil vodio s 1:0 golom Gabriela Martinellija upravo na Viniciusovu asistenciju u četvrtoj minuti. Preokret Kolumbijaca dogodio se u drugom poluvremenu u kojem je glavni domaći junak bio Liverpoolov napadač Luis Diaz, strijelac u 75. i 79. minuti.

Neugodna scena za Real i Brazil dogodila se dok je Vinicius bio u blizini centra, daleko od akcije s loptom, a potom je osjetio bol iako se nije činilo da je došlo do bilo kakvog naglog pokreta. Liječnici su brzo reagirali, a intervencija je nastavljena na klupi, nakon što je zamijenjen.

Vinicíus Junior was substituted off in the first half for Brazil with an apparent injury. pic.twitter.com/uNzw9xrasp

— ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2023