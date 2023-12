Panika na Poljudu, engleski velikan dolazi po mladog dragulja

Već dugo nije bilo toliko velike gungule na Poljudu, zapravo od kada se stišala cijela pompa oko Luke Vuškovića, ali transfer koji bi mogao ostvariti Rokas Pukštas, vjerojatno će biti rekordan za Hajduk.

Rokas je ove sezone pravi motor Hajduka, kada ga nije bilo bili su se jako mučili, ali povratak mladog Amerikanca, donio je veliku trku i zalaganje te unio potrebnu injekciju, koja je na kraju Splićane dovela do jesenskog naslova.

Mogućnosti Rokasa Pukštasa nisu ostale nezamijećene niti u Ligama petice pa je protiv Gorice na Poljudu bio predstavnik Arsenala, koji je izgleda naumio dragulja Hajduka privoljeti na odlazak na Otok.

🚨 JUST IN from @scoutsattending:

Arsenal scouted Rokas Pukštas on Saturday. Arsenal are tracking the Hajduk Split star as they consider making the teenager their next American signing. 🇺🇸 pic.twitter.com/vrlh1j7DT6

— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) December 6, 2023