PAKLENI DOČEK ZA SRBINA: Ovakvu mržnju već dugo nismo vidjeli, nevjerojatan prizor

Došao je i taj dan kada se Dušan Vlahović morao vratiti u Firencu, gdje su ga dočekale tisuće navijača Fiorentine puni gnjeva zbog njegovog transfera u Juventus.

Podsjetimo, Vlahović je ostvario najveći transfer zimskog prelaznog roka, kada je za više od 80 milijuna eura prešao u Staru damu, a takvu izdaju u Firenci izgleda kako mu neće nikada oprostiti.

Da će biti vatreno već se vidjelo na dolasku autobusa Juventusa pred stadion, gdje su ih dočekale stotine navijača s pogrdnim nazivima upućenim prema Srbinu.

Izljevi mržnje

Tako su navijači Fiorentine Vlahoviću skandirali “Zingaro” u prijevodu Cigane, a na stadionu su mu priredili pakleni doček.

Vlahovic is back here 🔥 Looking forward to the game #FiorentinaJuve #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa #Vlahovic pic.twitter.com/Xvm0PA5muh

Očito inspirirani Danteom Alighierijem Srbinu i navijačima Juventusa poželjeli su put u pakao citatima iz “Božanske komedije” knjiga o Paklu, a sve su popratili dodatnom koreografijom.

Ipak Dušan je na kraju susreta, koji je Juve dobio autogolom 1:0 Venutija, prišao svojem donedavnom suigraču kako bi ga utješio nakon poraza u Kupu.

#Vlahovic first of all to console Venuti in the post match of #FiorentinaJuventus #Fiorentina#juventusfc#CoppaItalia#Respectpic.twitter.com/aaNcJxekFD

— Tameng Bola (@BolaTameng) March 2, 2022