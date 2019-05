PA ZAŠTO SE POBOGU ŽALE?! Hajduk porazom od Dinama zaradio oko dva milijuna kuna, evo i kako!

Drama neviđena, tragedija čak, nastala je nakon poraza Hajduka u posljednjem kolu Prve HNL. Dinamo je na svom terenu bio bolji i sa 3:1 nadigrao je Hajduk, koji je pak pao na četvrto mjesto lige, posljednje koje vodi u Europa ligu, odnosno koje smješta Hajduk u za njih očito sramotno prvo pretkolo.

Hajduk će tako prvi od hrvatskih klubova krenuti u lov na novu europsku sezonu, a prvu će utakmicu odigrati doista rano, već 11. srpnja. Da, time će si skratiti predsezonu i pripreme, kao i odmor, ali zapravo prvo pretkolo i nije tako strašno, barem ne za poljudsku blagajnu.

Da je Hajduk kojim slučajem završio treći umjesto Osijeka, igrao bi drugo pretkolo, ali bi ostao bez 1,7 milijuna kuna, koliko nosi nastup, to jest prolazak u prvom pretkolu.

Šanse da moćan klub poput Hajduka ispadne iz prvog pretkola Europske lige gotovo su nemoguće jer će im rivali biti potpuni autsajderi. Primjerice, najopasniji su mađarski Honved, u kojem igra miljenik Torcide, Tonći Kukoč i Debrecen koji je onomad rasturio Hajduk sa 5:0, ali druga su to vremena.

Dakle, Hajduk ima čistih 1,7 milijuna kuna od prvog pretkola, a kada se u to ubroje i ulaznice, prodaja TV prava i klupskih rekvizita, jamačno će se doći i do dva milijuna kuna, a to, morate priznati, i nije baš tako loše.

Podsjetimo, u drugom pretkolu Europske lige u natjecanje se uključuje Osijek, dok će Rijeka stići u trećem. Hajduk i Osijek bit će nositelji u drugom pretkolu pa bi se lako moglo dogoditi da u trećem pretkolu Hrvatska ima tri predstavnika, a Hajduk će, eto, biti jedini hrvatski klub koji će do tada inkasirati mogućih šest milijuna kuna.