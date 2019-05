Photo by Shaun Botterill/Getty Images

PA OVO JE NEČUVENO! I igrači su se okrenuli protiv trenerova plana: ‘Nismo htjeli tako igrati!’

Autor: Dnevno.hr

Da su Spursi, pod time sad jasno mislimo na nogometaše Tottenhama, u utorak protiv Ajaxa u prvom susretu polufinala Lige prvaka odigrali loše, to znamo. Nije problem što to znaju TV-gledatelji, čak i površni promatrači zbivanja iz Londona sinoć. Međutim, to je jasno čak i igračima koje trenira Mauricio Pochettino. Ali, nije im jasan plan po kojem je nekadašnji argentinski stoper htio odigrati na pozitivan rezultat.

Podsjetimo, Ajax je pobijedio s 1:0 pogotkom Donnyja van de Beeka u 15. minuti i time došao vrlo blizu prolaska u finale. Svoje nezadovoljstvo odigranom utakmicom podijelio je danski reprezentativac Christian Eriksen.

“Nije bitna formacija u kojoj smo započeli utakmicu. Jednostavno, kasnili smo, bili iza svake lopte. Tek u drugom poluvremenu smo počeli igrati direktnije, ali nitko normalan ne želi igrati kao mi u prvom poluvremenu. Svi smo bili razočarani na poluvremenu jer se nismo mogli nositi s njima na istoj razini. Izgubili smo, ali smo bili bolji u drugom poluvremenu”, rekao je Eriksen za kamere BT Sportsa.

“Bili smo ispod svake razine, nismo odigrali kako se očekuje. Prvih 20 minuta smo samo gledali kako nam se igraju s loptom pred očima, a to je ravno samoubojstvu posebno protiv momčadi koja teži većem posjedu lopte. Moramo to promijeniti. Pomogli smo im da izgledaju lijepo i omogućili im da misle kako kontroliraju događanja na terenu.

Mnogi će reći da je Tottenhamu nedostajao dvojac Kane-Son, ali Eriksen smatra da to nije alibi za lošu predstavu londonske momčadi.

“Ne možemo stalno pričati i ozlijeđenima. U polufinalu Lige prvaka nije važno tko igra, trebali smo biti jači. Imamo sreće što su pogodili stativu pred kraj utakmice jer bi s 2:0 za njih utakmica idućeg tjedna bila sasvim drugačija. Moramo se popraviti kako god znamo, ali vjerujemo da ništa nije izgubljeno”, zaključio je Danac.