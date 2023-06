Pa ovdje se krije prava Dalićeva snaga! Neki ovo zanemaruju, ali tajna je i u ljudima iz sjene

Svi smo još pomalo pod euforijom od predstave Vatrenih u Rotterdamu, ali ovaj put više se nitko ne pita, tko je ta Hrvatska, kako su oni ovdje, jer četiri gola u gostima i to Nizozemskoj, e pa s time se malo tko može pohvaliti.

I da, bilo je sreće, ali sreća prati hrabre, a na stadionu Feyenoorda u Rotterdamu za Vatrene se može reći kako su tu sreću isprovocirali u osam treninga, kako je naglasio izbornik, nakon velike pobjede.

Trebalo je igrače, od kojih su glavne vedete sredine terena Modrić i Brozović, maltene jučer završili sezonu, osvježiti i pripremiti za 120 minuta protiv Nizozemske.

Za taj dio, onaj koji se najmanje vidi, zaslužan je stožer Zlatka Dalića, koji je sazdan od prekaljenih profesionalaca, koji su se stavili u službu jedne sjajne generacije, koja sigurno zavrjeđuje zlato.

Snaga stožera

Stipe Pletikosa 114, Ivica Olić 104, Vedran Ćorluka 103, Mario Mandžukić 89, Dražen Ladić 59 i Marjan Mrmić 14, toliko puta su dečki iz stožera Zlatka Dalića nastupili za reprezentaciju i to njihovo iskustvo je beskrajno.

Svi gore navedeni znaju kako se osvajaju veliki trofeji, igrali su u velikim klubovima, pobjeđivali su velike momčadi i da svi imaju neku od medalja sa Svjetskog prvenstva, bilo srebro ili broncu, ili kao igrač ili kao član stručnog stožera.

Naravno tu se ne smije zaboraviti i fizio-služba, liječnici, oružari, vozači i svi drugi koji ‘drže leđa’ Zlatku Daliću i reprezentativcima na terenu, svima su pokazali što znači biti obitelj i u situacijama koje su nepotrebno stresne.

Velike karijere

U stožeru imamo tri vrsna vratara, koji možda ne treniraju istovremeno Livakovića, ali njihovo iskustvo Mrmića, Ladića i Pletikose, od Live je napravilo jednog od najboljih vratara njegove generacije na svijetu, ne umanjujući vrijednost trenera Dinama, koji su ga i lansirali među Vatrene.

Da, sve je to tako povezano, rad u klubovima, rad na terenu, rad u uredima, sav taj rad doveo je Hrvatsku, sada možemo bez lažne skromnosti reći, među najveće reprezentacije na svijetu.

Mario Mandžukić has been directly involved in 62 goals (48G+14A) in 88 games (6,171 minutes) for Bayern all time.









99.5 minutes per G/A! 💥

𝗙𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘀 ⤵️https://t.co/CTCJgiHjAp pic.twitter.com/OeYcDrJhmi

— BayernTimes (@BayernTimes) March 27, 2023