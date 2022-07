‘PA ON SAM NE MOŽE TEGLITI HAJDUK’: ‘Postoji formula da se ugrozi Dinamo, ali onda bi se ovo moralo dogoditi’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Dinamo jest druga dimenzija u odnosu na ostale klubove, u to nema sumnje„, govori nam legenda hrvatskog nogometa, bivši as i Dinama Hajduka, Štef, Stipe Deverić. Upućen u naša nogometna zbivanja prati i što se događa u pauzi između dva prvenstva, vrijeme je to kada klubovi sastavljaju momčadi, a pristupom toj trgovini ujedno postavljaju i temelje za iduću sezonu.

”Dinamo je već učinio dobar dio posla, kupio je Drmića iz Rijeke koji je opasan napadač poput stršljena, k tome je pojačao konkurenciju Petkoviću koji se očito vraća u formu. Još je pojačao stopersku liniju, angažmanom Šutala iz Atalante tu je Dinamo neprikosnoveno pokriva. A prodao je Franjića za fini novac. Moramo priznati da je to dobar posao„, govori nam Deverić.

A Hajduk, pitamo…





Hajduk vukao jedan igrač

”Iskreno govoreći u prošloj sezoni Hajduka je vukao mahom jedan igrač. To je, jasno, Marko Livaja. I sam sam poskočio na one očito izmišljene najave da će u Tursku. Bio bi to gubitak i za Hajduk, ali i za našu ligu. Livaja je odličan, motiviran, prepun samopouzdanja, ali on sam ne može tegliti Hajduk prema vrhu.”, kaže i nastavlja:

“Malo se svi pitaju što Hajduk čeka. Vidimo da je tanak na stoperskim pozicijama, rezultati na pripremama mu nisu dobri. Momčad očito treba nove igrače. Vidjeti ćemo što će se tu učiniti. Brkljača? Teško je o tome govoriti, znam kkao je navijačima, ali riječ je o profesionalnom nogometu i tu nema ničeg nerazumljivog„…

A Osijek, pa Rijeka?

„Vidim, Bjelica kaže da je Dinamo nedodirljiv nasuprot ostalim hrvatskim klubovima, da je druga dimenzija. No, tu poziciju je stekao europskim nastupima, samo u pravim utakmicama, u višim razinama europskog nogometa dobijete izlog za dobru prodaju, svratite pozornost na svoj rad. Dinamo tu godinama radi odličan posao. A naši ostali klubovi u europskoj konkurenciji praktički ne postoje, a tu je novac, promocija… Osijek ima dobru momčad, dugo je bila konkurentna, a zaostala je tek na kraju. Rijeka je zaostala nešto prije, a igrala je atraktivno. Ali, Rijeka se jača, spominju se i neka zanimljiva imena, poput Halilovića, koja bi mogla doći na Rujevicu”, veli Deverić.

I na kraju, rezimira:

“Da bi se konkuriralo Dinamu mora se uložiti, a teško je uložiti ono što nemate, ili ići na neki rizik. Dinamo se umalo opekao prošle sezone i mislim da sada malo toga prepušta slučaju. A Dinamovi konkurenti su jednostavno spoznali da je teško loviti korak s Dinamom. Ta ih spoznaja sigurno muči, no pozicije u našem nogometu su postavljene davno prije, teško ih je sada miješati. Ipak, Dinamova borba na tri fronta uvijek može iscrpiti momčad i ostaviti prostor da te ovi drugi iznenade i zaskoče. Uostalom, zar nije bilo tako prošle sezone, završio je Štef, Stipe Deverić.