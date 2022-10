‘PA NIJE DINAMO BIO OČAJAN’ Legendarni dinamovac to ne razumije: ‘Nevjerojatno kako smo ih tretirali…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

‘Ne smijemo u čekanju uzvratne utakmice protiv Salzburga razmišljati da je u prvoj utakmici Dinamo bio očajan’, govori nam u uvodu Dinamova, ali i Hajdukova legenda, bivši nogometaš Stjepan Deverić.

U utorak u 21 sat na Maksimiru evo nove utakmice istih suparnika. Dinamo ultimativno treba pobjedu, nakon sjajnog starta, kada je pao Chelsea, zaredao je s dva poraza, u gostima kod Milana i Salzburga. I sad, ako Dinamo želi izbjeći zadnje mjesto u skupini Lige prvaka, nanovo postati konkurentan – Salzburg mora pasti!

‘Vjerujem da je Dinamo ipak za nijansu bolji. Mene je smetalo što se u komentarima nakon prve utakmice ocjena Dinamove igre tretirala kao da je Čačićeva momčad, neka se ne uvrijede u Puli, igrala protiv Istre. Pa, Red Bull je veoma dobra i čvrsta momčad u europskim okvirima. Ne izgubiti protiv Chelseaja i Milana, pa ako to nešto ne govori onda ne znam što imamo pričati. Pa, to govori – sve!’





Niste vi bili nezadovoljni ipak zatvorenijom strategijom Dinama u Salzburgu, tu su padale najžešće kritike?

‘Kada izgubite utakmice kritike vas neminovno stižu. A po mom sudu Dinamo je odigrao solidnu, korektnu utakmicu. Opet ponavljam, nije igrao protiv Istre. Niti se možete od prve minute potpuno otvoriti, em ta utakmica nosi golem novac, pa samo bod je devet stotina tisuća eura. Red Bull je dominirao, istina, ali je i Dinamo bio na visini, odlučio je onaj nesretni i nespretni jedanaesterac. Jest, tada je tek Dinamo odigrao na rizik i to je kod ljudi stvorilo dojam da se moglo tako od početka. Nisam baš u to siguran. Pa, nije ni Salzburg od početka igrao na rizik, bilo je tu više pažnje prema natrag, kao i kod Dinama’.

U Maksimiru bi Dinamova strategija valjda trebala biti drugačija?

‘Ah, možemo mi pričati o toj temi satima. Samo trener na vježbanju vidi u kojem je stanju koji igrač. Tko može biti prevaga, tko može biti samo statist. Zato ja govorim da je trening jednako važan kao i utakmica. Igrači bi to morali shvatiti. Dinamo ima istinsku kvalitetu kojom može nadvisiti Salzburg, ali u toj utakmici bit će bitna i strpljivost, kako trenera i igrača, tako i publike. Niti će se odmah Salzburg otvoriti, a neće ni Dinamo. U ovoj, najvećoj razini natjecanja, nema otvorenog garda od prve sekunde’.

Kako ste doživjeli Milan i Chelsea?

‘Ne naročito, makar se vidi da je tu Chelsea najbolja momčad, s najboljim kadrom. Dinamo je u toj prvoj utakmici poveo iz antologijske akcije, dobio zanos i junačio se u obrani. Bila je to isto zatvorena varijanta, pa ne možeš protiv takve momčadi igrati širokog i otvorenog garda. No, Dinamovi igrači su bili baš u svakom bloku, na svakom udarcu. I izdržali su. Možda bi i izdržali u Milanu da se isto nije dogodio onaj smiješan jedanaesterac, kada šanse za suparnika nije ni bilo. Pokoleba vas to, uništi, smete vam koncentraciju. Jednu stvar moramo zapamtiti, u nogomet odlučuju nijanse. Dinamo je ove dvije utakmice izgubio na nijansama, a nije bio nadigran i ponižen. Nekad nije bilo tako, a sada je Dinamo ravnopravan u eliti. To mora veseliti, neka nas sada opet malo srećica pomazi, to je ta nijansa koja najčešće presudi’, rekao nam je Štef Deverić.