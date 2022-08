PA NI OTKAZ NIJE TOLIKO LOŠ: Pogledajte koliko je novaca Vaha dobio zbog otkaza

Da otkaz i nije toliko loš može se vidjeti i na primjeru Vahida Halilhodžića. Sada već bivši izbornik Maroka jučer je dobio otkaz na klupi nacionalnog tima, ali savez je to skupo platio.

‘Zbog različitih gledišta između Marokanskog nogometnog saveza i izbornika Vahida Halilhodžića, kako bi se reprezentacija što bolje pripremila za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, sporazumno smo raskinuli suradnju s dosadašnjim izbornikom’ napisali su iz saveza.

To što im gledišta nisu ista savez je morao skupu platiti. Vahi je na račun zbog toga sjelo čak tri milijuna eura. Da je ostao na klupi do kraja 2023. savez bi mu kroz plaću isplatio milijun i pol eura, a ovako je BiH stručnjak zaradio duplo više.

Maroko će tako voditi Walid Regragui, domaći trener koji je s Casablancom uzeo Afričku Ligu prvaka. Ovim ishodom najviše je zadovoljan Ziyech kojeg je Vaha izbacio iz ekipe bez obzira što je njihov najbolji igrač.

#Vahid Halilhodžić will not be the national team coach at the Qatar 2022 World Cup

What kind of curse is that? 😰😲

🇨🇮 2010: Fired before the World Cup

🇯🇵 2018: Fired before the World Cup

🇲🇦 2022: Fired before the World Cup. pic.twitter.com/FVM0vpvwSw

— M.C MALIK SASETA CUCURELLA (@MCMalik19) August 10, 2022