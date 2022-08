‘PA NE SMIJEM JAVNO IZNOSITI ONO ŠTO VIDIM’ Čačić upozorava, ‘to smo morali nakon 2:0…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo je napravio prvi korak prema prolasku u završno pretkolo Lige prvaka. Poslije gostujućih 2:1 protiv Ludogoreca, za završetak posla trebat će pravo izdanje na Maksimiru, u utakmici koja će sljedećeg utorka početi u 20 sati.

Osvrćući se na pobjedu u Bugarskoj, Ante Čačić je na kraju večeri u Razgradu govorio o dobrim i lošim stvarima koje je prošla njegova momčad. Glavni dobitak je pobjeda, no ima puno prostora da stvari na terenu izgledaju bolje.

Poslije novog nastupa, ponovno će se dosta pričati o Dinamovoj igri koja još nije dovoljno uvjerljiva da se slavi lakše. Bilo je tako poslije gostujuće pobjede i prolaska u susretu sa Škupijem u prošlom pretkolu, a sličan dojam ostaje i nakon Bugarske.





‘Jako dobar Ludogorec’

Nakon susreta, Ante Čačić istaknuo je veselje da je pobjeda tu, spominjući da se pokazalo ono što je pričao i u najavi – susreću se dvije jako dobre momčadi. ‘Vidjeli smo jako dobar Ludogorec koji se nakon dva primljena gola vratio u utakmicu. Napravili su nekoliko dobrih stvari, ali u tome smo im i mi olakšali. Moramo dobro analizirati ovu utakmicu i u uzvratu biti bolji kako bismo potvrdili ovu pobjedu’, rekao je Čačić, a donose 24sata.

‘Na kraju – zadovoljni’

Dinamov trener nije skrivao da je njegova momčad bila na teškom iskušenju, osobito u drugom poluvremenu, s pritiskom domaćina koji je bio vrlo jak. Sa strane njegove momčadi, istaknuo je što je trebalo biti bolje, govoreći o receptu nakon dva rana zabijena gola.

‘Mi smo nakon 2:0 trebali iskoristiti to vodstvo, biti mirniji, bolje čuvati loptu, nismo to činili i vratili su se u igru nakon tog gola. Na kraju, moramo biti zadovoljni. Za osam dana moramo biti puno bolji, mirniji, staloženiji i onda ćemo, nadam se, biti efikasniji i potvrditi ovu pobjedu’, opisao je Čačić.

O detaljima – nije htio

Što bi Dinamo trebao popraviti, trener nije htio detaljizirati, s povučenom ‘ručnom kočnicom’ dok je govorio o tome.

‘Pa to ne smijem javno iznositi ono što vidim. To su stvari koje ću nastojati kroz treninge i razgovore korigirati, ali da ima prostora za napredak, to je evidentno’, zaključio je Čačić, a donose 24sata.