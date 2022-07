‘PA KAKO UOPĆE ŽIVIŠ S TIM?’ Poznati Hrvat otvorio se Srbima, ‘odjednom me počelo gušiti’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prije nego se ‘zahukta’ nova nogometna sezona, Ante Vukušić navikava se na još jednu postaju u svojoj karijeri u kojoj je rano zabljesnuo u napadu Hajduka, ali nakon toga, bilo je i puno lutanja. Vukušić je danas u Srbiji, član je Kolubare u Superligi, u najjačem rangu natjecanja u tamošnjem klupskom nogometu, a danas u 32. godini, nada se da još uvijek može pokazati puno i opravdati topao doček u novom klubu.

Po dolasku u Kolubaru, Vukušić je već pričao o upornosti srpskog kluba u njegovom dovođenju, a u novoj sredini dočekalo ga je i puno ljudi koji jako cijene Hajduk. Igranje na Poljudu ostaje važni dio priče o karijeri novog napadača srpskog kluba, no 31-godišnji igrač s iskustvom u dresu hrvatske reprezentacije pamti i brojne druge epizode.

Vukušić ih je približio razgovarajući za srpski Mondo, prisjećajući se i dana koji su za njega bili jako bolni. Događali su se dok je bio u Rusiji, u tamošnjem Tosnu, klubu koji više ne postoji, a sve je bila posljedica prometne nesreće u kojoj je sudjelovao prije tog angažmana. Stradala je plućna maramica, a posljedice su ga pratile dugo.





Teško disao na vrućini

‘Počeo sam osjećati probleme ljeti, kada su bile vrućine nisam mogao disati. Liječnici su govorili da mi plućno krilo ne radi 100 posto, to mi je godinama smetalo. Liječnici su mislili da je stvar u živcu koji se ukliještio i da će bolovi popustiti. Kada su temperature padale, bilo je bolje, mislio sam da je problem nestao’, opisao je Vukušić u razgovoru za Mondo. Priča, međutim, tu nije stala.

Za liječnike bio – fenomen

‘U Rusiji je bilo isto tako, počelo me gušiti. Bio sam na magnetnoj, pa na rendgenu, a tek tamo vidjelo se da mi cijelo plućno krilo ne radi. Liječnici su tvrdili da sam fenomen, nisu znali kako netko može tako živjeti, a ne igrati nogomet. Poslali su me na operaciju, četiri ili pet mjeseci nisam ništa radio, a ubrzo sam otišao iz Rusije, nisam ni zaigrao za Tosno’, opisao je Vukušić tu tešku epizodu.

U razdoblju u kojem su problemi bili u prvom planu, bivši Hajdukov napadač razmišljao je i o prekidu karijere, no ipak je krenuo dalje. U Tosno je stigao u ljeto 2017., a nakon toga, igrački put vodio ga je na još sedam adresa, uključujući sadašnju u Srbiji.

Hajduk i dalje prati

U pogledu unatrag, Vukušić je pričao i o Hajduku, gdje je 2009. započela njegova profesionalna karijera. Danas iskusni nogometaš, Sinjanin i dalje prati splitske Bijele, a Torcidu ne zaboravlja. Za Mondo se posebno prisjetio atmosfere dok se slavio trofej u Kupu Hrvatske u sezoni 2009./10. i u nastupu u Europi koji je slijedio.

‘U finalu smo igrali protiv Šibenika, tada su se igrale dvije utakmice, a u revanšu sam dao gol. Kada smo se vraćali iz Šibenika bio je doček, ‘milijardu’ ljudi na Rivi, kao da smo osvojili Ligu prvaka. Doček je bio i kada smo izborili Europu. Vraćali smo se iz Bukurešta, čekalo se da sletimo i da prođemo samo 20 metara do autobusa. To je bilo nevjerojatno, ljudi su bili posvuda na aerodromu, popeli su se na krov autobusa koji nas je čekao. To je nešto što ne možete doživjeti nigdje. Osobito kada ste mlad igrač, puno vam znači ta strast, a niste ni svjesni šta se događa. Sada kada prođem sve to i kako se živi za Hajduk… Što Hajduk lošiji, oni sve luđi i luđi’, poslužio se Vukušić opisom kako to izgleda kada se Torcida ‘zapali’.

U današnjoj Hajdukovoj priči, 31-godišnji napadač istaknuo je igrače koji su se vratili u Split, ukljujučujući Marka Livaju, a on, kaže, o takvoj mogućnosti trenutno ne razmišlja. ‘Za sada još ništa. Moram prvo ovdje obaviti posao’, rekao je za Mondo iskusni nekadašnji igrač splitskih Bijelih, danas u srpskoj Kolubari.