OZLJEDE KROJE VATRENE: Dalić aktivirao dva pretpoziva

Uskoro nam predstoji prvo okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u 2022. godini uoči puta u Dohu, gdje će Vatreni odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske.

Prvi test naše reprezentacije, u uvjetima koji će simulirati one koje nas čekaju u Kataru ipak Vatreni neće odraditi u punom sastavu, a najviše će nedostajati ozlijeđeni Marcelo Brozović.

Uz Marcela na listu ozlijeđenih vratio se i pehist Šime Vrsaljko, tako da neće biti ništa od njegovog povratka u reprezentaciju.

Aktiviran pretpozivi

Izbornik Zlatko Dalić je iz tog razloga aktivirao pretpoziv reprezentaciji braniču Osijeka Mili Škoriću, te veznjaku moskovskog Dinama Nikoli Moru, koji će se priključiti reprezentaciji izravno u Dohi.

Hrvatska prvu utakmicu sa Slovenijom igra 26. ožujka na stadionu Education City, a tri dana kasnije na istom će stadionu odmjerit ćemo snage protiv Bugarske.

Croatia head coach Zlatko Dalić decided to add Mile Škorić and Nikola Moro to the squad for the friendly games in Doha against @nzs_si and @BFU_1923 🇭🇷💪🏼 pic.twitter.com/64Yujfru4l

— HNS (@HNS_CFF) March 19, 2022