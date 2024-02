Ozlijeđen kapetan prvog protivnika Hrvatske na Euru: Od boli nije mogao ustati, otišao u suzama

Ozljede za neke reprezentacije diktiraju stvari kako se približava Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Tako je i s Hrvatskom koja još čeka povratak Ivana Perišića i Mislava Oršića na teren, a danas je potencijalno jako neugodni protivnik zahvatio i Španjolsku, prvog protivnika Vatrenih na Euru. Ozlijeđen je Alvaro Morata, španjolski reprezentativni kapetan, koji je bio u akciji u dresu madridskog Atletica u Sevilli u 24. kolu španjolske Primere.

Sevilla je kod kuće slavila s 1:0, jedini gol na utakmici zabio je Isaac Romero (15′), a Morata je zbog ozljede morao biti zamijenjen na poluvremenu. Nije mogao ustati prije nego je do njega došla liječnička ekipa i pružila mu je pomoć, krenule su i suze u kojima je otišao s terena i smjestio se na klupi, a prve informacije govore o problemu s koljenom.

Tako je objavila španjolska Marca, opisujući što se dogodilo. Nije inicijalno djelovalo toliko opasno nakon što je Morata bio u skoku i neugodno prizemljio, no scene nakon toga pokazale su da je bol velika. S problemima 31-godišnjeg napadača došao je težak udarac za Atletico, ali potencijalno i za španjolsku reprezentaciju.

🚨 Álvaro Morata has left the pitch crying after knee injury during Sevilla-Atlético game.

He had to return to the dressing room as tests will follow in the next hours.

Get well soon, @AlvaroMorata 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/dNnRS0FXJc

