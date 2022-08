OŽENIO SE, A NA VJENČANJU GA NIJE BILO: Evo kako se izvukao, tko zna što žena misli…

Na početku nove sezone u većini europskih zemalja i u svojem novom klubu, Mohamed Buya Turay, 27-godišnji reprezentativni napadač Sijera Leonea, prošao je čudnu osobnu i profesionalnu priču.

Nedugo po dovršenom transferu u švedski Malmoe, u koji je stigao poslije dvije klupske postaje u Kini, Buya Turay uplovio je u brak sa svojom dragom Suadom, ali na vlastito vjenčanje nije mogao doći – jer je stigao poziv švedskog kluba da se pridruži momčadi prije početka kvalifikacija za Europsku ligu.

Poslije puta u Švedsku, novi napadač Malmoea bio je u akciji u jučerašnjoj visokoj pobjedi kod kuće u prvoj utakmici ogleda protiv luksemburškog F91 Dudelangea u trećem pretkolu, s 3:0 u tom susretu. Igrao je u završnici utakmice, u posljednjih 10-ak minuta, a za dolazak suigračima morao je podnijeti osobnu žrtvu.

Razgovarajući za švedski Aftonbladet, Buya Turay rekao je da se za zastupnika na vjenčanju snašao oslanjajući se na najbližu obitelj. ‘Morao me predstavljati brat’, otkrio je, a sa svima koji ga prate na društvenim mrežama, ovih dana podijelio je fotografije na kojima se čini da je ipak bio na vlastitom vjenčanju. Ipak, kako je kazao u svojoj priči u Švedskoj, fotografije su bile snimljene unaprijed, prije nego se pridružio novim klupskim suigračima.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022