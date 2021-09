OVOM VATRENOM TEŠKO JE PALO IZBACIVANJE S DALIĆEVOG POPISA! A sad je još u većim problemima

Autor: J.Č

Šime Vrsaljko proteklog vikenda bio je jedan od junaka Atletico Madrida. Mučila se madridska momčad s Getafeom, ali na kraju je ipak uzela pun plijen.

Utakmica je završila rezultatom 2:1, a oba pogotka je zabio Urugvajac Luis Suarez. U 84. minuti u igru je ušao Vrsaljko da bi nekoliko minuta kasnije centrirao loptu u srce kaznenog prostora te asistirao Suarezu za pobjednički gol. Momčad Diega Simeonea poznata je po oku negledljivom nogometu, no barem su efikasni.

Činjenica da je ove sezone u La Ligi upisao tek dva nastupa i to u posljednjim minutama utakmice govori nam da Hrvat nije u planovima trenera. Logičnim slijedom dolazimo i do zaključka zašto se Vrsaljko nije pojavio na zadnja dva reprezentativna popisa. Igrač koji je većinu aktualne sezone proveo na klupi nije u natjecateljskom ritmu, a to je veoma važno za utakmice reprezentacije.

Teško mu palo

Nepozivanje u reprezentaciju sigurno mu je teško palo uzevši u obzir o kakvom i kojem se igraču radi. Bio je važan kotačić srebra u Rusiji, sjetimo se samo one asistencije Ivanu Perišiću protiv Engleza u polufinalu…Ipak, ove stvari nažalost nisu ništa novo jer Vrsaljko od 2017. godine muku muči s raznim ozljedama, amplitudama u igri, rehabilitacijama…

Izbornik reprezentacije je prema 29-godišnjaku ispao i više nego tolerantan. Atleticov igrač najkvalitetniji je desni bok, ali kada je fizički na nivou te kada ostvari kontinuitet u igrama. I na Europskom prvenstvu ove godine skupio je lijepu minutažu iako se u nekim trenucima vidjelo da nije to onaj stari Šime. Dalić mu je tada doista progledao kroz prste zbog Rusije. Nadalje, Vrsaljko je proljetos skupio tek osam nastupa za klub i to nepotpunih.

Svoje prste u oporavku Vrsaljka ima i argentinski stručnjak Simeone. Nije bio baš potpuno spreman nakon duge rehabilitacije od operacije koljena, no Argentinac ga je upotrijebio u nizu utakmica te tim potezom unazadovao proces oporavka. Najviše nelogičnosti donosi sljedeći potez Argentinca. Dao je Vrsaljku niz utakmica kada nije bio potpuno spreman, ali zato kada je Šime bio na 100% svojih mogućnosti…zakovao ga je na klupu. Prvi izbor mu je Englez Kieran Trippier, a kada on nije u mogućnosti na toj poziciji igra veznjak Marcos Llorente.

Sve nam govori kako odnos trenera i igrača ovdje i nije baš najbolji.

Vrsaljko ima ugovor s Atleticom do lipnja sljedeće godine, a španjolski klub taj ugovor želi i produljiti.









Gdje poslije?

Šimi je karijera na nekakvoj prekretnici jer ćeod siječnja biti slobodan dogovarati transfer s nekim drugim klubom. No pitanje je tko će htjeti igrača koji ne igra ni u reprezentaciji ni u klubu. Nadalje, svi menadžeri upoznati su s njegovim čestim ozljedama, a u siječnju će napuniti i 30 godina.

Od srebra u Rusiji pa do ne stavljanja na popis reprezentacije, svašta se može dogoditi u tri godine.

Ako uzmemo obzir sadašnju reprezentativnu i klupsku karijeru Vrsaljka, možemo reći da su mu ovo možda i najtamniji dani karijere.