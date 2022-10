OVOGODIŠNJA ZLATNA LOPTA O MODRIĆU: Nakon ovih rečenica svima je sve jasno

Navijači Reala iz Madrida ove sezone imaju privilegiju gledati dva osvajača Zlatne lopte u redovima svog kluba, a nakon što je lijepe riječi Luka Modrić uputio Karimu Benzemi na osvajanju tog velikog priznanja, Francuz je opisao kako je to biti suigrač kapetana Vatrenih.

U razgovoru za France Football Benzema je suradnju s Lukom Modrićem prikazao kao najprirodniju stvar na svijetu:

“S Modrićem ne morate razgovarati na terenu, on komunicira očima. Pogleda me i zna u kojoj je poziciji moje tijelo. Ja pogledam njega i znam u kojoj je on poziciji. I obojica znamo što će se dogoditi”, rekao je Benzema.

