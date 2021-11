OVO TOTALNO VIŠE NEMA NIKAKVOG SMISLA! Kad se svako ustajanje iz kreveta plaća u tisućama eura!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čudesan svijet nogometa nije samo onih 90 minuta na travnjaku, puno bitnije stvari se u i oko tog sporta događaju u zakulisnim prostorima renomiranih lokala, hotela,ili u uredima. Gdje se razgovara, pregovara o svotama za nogometaše i trenere. I tu se u tom čudesnim svijetu događaju čuda. Običnom čovjeku ne može doći do zdravog razuma koliko su plaćeni ljudi u nogometu.

Oduvijek je tako, floskula je da su prije igrači igrali za gablec. Tamo gdje je bilo publike i potrebe za reklamiranjem uvijek se vrtio novac. I uvijek su nogometaši živjeli luksuznije i raskošnije od običnih ljudi. Kad su prije nogometaši vozili „fiću„ obični ljudi nisu imali ni za bicikl.

Uostalom, riječ je o golom tržištu. Ako netko privlači sto tisuća ljudi, ako netko podiže promet proizvoda kojeg reklamira tko zna koliko puta – on će dobiti golem novac.

No, danas je situacija baš posebna, posebno drugačija. Novac koji se vrti u nogometu premašuje budžete nekih država. Baš kad smo pomislili pisati o otpremnini Ronaldu Koemanu koji je dobio otkaz u Barceloni, ili situaciji oko Ramosa kojeg PSG želi potjerati, a isto je otpremnina u pitanju došao nam je novi frapantan podatak.

Zašto klubovi pristaju na to?

Tako da se iskreno možemo zapitati – ima li sve to smisla? I otkud toliki novac? Naime, Antonio Conte postao je novi trener Tottenham Hotspura, godišnja plaća će mu biti 12 milijuna eura. Naravno, i on je u ugovor stavio aneks o otpremnini.

Zašto klubovi pristaju na to? Ponajprije, jer nemaju izbora, najbolji treneri svijeta, isto kao i igrači, mogu se tako postaviti. Jer, sve je činjenica ponude i potražnje. „Ako nećeš ti, hoće drugi”! Još kada se u tom ugovoru stvori „alkemija„ oko otpremnine. Kada se sklopi dogovor po načinu „ako napravimo to i to tebi ide 20, 30, 40 posto„, klubovi su fakat u nezavidnoj situaciji.

Barcelona je u dugovima do grla, milijardu eura. Tko te pita, namjerava se rješiti Ronaldea Koemana, ma i rješila ga se. Ali ima ugovor, s aneksom o otpremnini. Dužna je svojoj nekad igračkoj legendi isplatiti 12 milijuna eura otpremnine. I iz Barcelone su Koemana zamolili, igrali su na sentiment, da malo smanji potraživanja, da im „oprosti koji milijun„.

Neće čovjek ni da čuje. „Sve, hoću sve”! Njega štiti i Uefa i Fifa i svaki pravni zakon, bilo koje države, pa i španjolske. A čovjek, Ronald Koeman, sa svojim idejama ih je razvalio, rješio se Suareza, doslovce sa svojim postupcima otjerao i Messija… Pogubio najlakše utakmice, prodavao pamet po konferencijama za novinare. I ispda da mu je svaki trening vrijedio najmanje nekoliko stotina tisuća eura, a svaka riječ na „presici„ najmanje par tisuća.

Kakav posao, kakav „bingo„.

U Paris Saint-Germaineu isto ne znaju što bi učinili s Ramosom, igračem kojeg bi se rješili. No, i on ima ugovor koji ga štiti, nije ni on glup. Njegov je agent sklopio ugovor, pa sad ispada da ako ga zaista žele maknuti iz kluba moramu mu isplatiti nevjerojatnih 24 milijuna eura. Ili ga zadržati u klubu, poslati na tribine i to mu također ispatiti. Ne znaš što je gore?









Samo iščitavati ove svote daje nam osjećaj ne samo manje vrijednosti, nego i posvemašnjeg besmisla. Svote u nogometu za određene postale su iracionalne. Sjetimo se ne tako davne rečenice i upozoranje bivše njemačke kancelarke Angele Merkel.

Španjolska je zapala u krizu, tražila je pomoć od Europske unije. I Merkel je za govornicom u Bruxellesu izjavila:

„Mi pomažemo državnoj zajednici u kojoj za silne novce igraju Ronaldo i Messi, pa meni je logično da oni pomognu nama„!

Sjetimo se samo priče oko Superlige, klubovi koji su basnoslovno trošili novac na silu su ga htjeli zaraditi preko malih i nemoćnih. Rješiti ih se zauvijek, igrati međusobno, uništvajući temeljnu nit sporta – „svatko ima pravo na igru„ – i još povećati isplate. Kao da su sad možda skromne?

Nekako se sami i zapitamo, zašto im uopće pridajemo pažnju, idemo na utakmice, plaćamo skupe ulaznice, kupujemo proizvode koje reklamiraju…