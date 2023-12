Ovo su stadioni na kojima će se igrati Europsko prvenstvo

Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine biti će pravi praznik nogometa, naravno za one reprezentacije koje su se plasirale, a i navijači će uživati na 10 stadiona, koji su sigurno među najmoderinjima u Europi.

I dok se u Hrvatskoj obećava već desetljećima popravak infrastrukture, Nijemci zaista nemaju problema sa stadionima pa je za domaćine odabrano 10 gradova, Berlin, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Koln, Munchen i Stuttgart, koji će ugostiti najbolje reprezentacije Starog kontineta.

U subotu od 18 sati na rasporedu je gala izvlačenje parova u Hamburgu, s nestrpljenjem očekujemo s kim će u grupi biti Vatreni, a sve možete naravno pratiti uživo i na našem portalu.

🇩🇪 10 host cities, 10 world-class stadiums 🏟️

EURO 2024 is going to be 🔝#EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023