OVO SU PRIJELOMNI DANI ZA DVOJICU HRVATA! Ulascima u finala dobili su priliku kakvu možda više neće imati

Po prvi puta u povijesti modernog nogometa u dva će se velika finala europskih nogometnih natjecanja sastati klubovi iz iste zemlje. Zapravo, da nema Liverpoola, odnosno da je umjesto Redsa u priči još jedan klub iz Londona, govorili bismo o tramvaj-finalima. Ili o finalima crvenih autobusa. Engleska je koljevka, ali i završna točka nogometa ovoga trenutka. I tako će biti sve do kasne večeri prvoga dana lipnja. Tek će tada najvažnija sporedna stvar na svijetu izaći izvan okvira svojeg ishodišta.

Tjedan kojeg živimo podario je zaljubljenicima u igru zelene trave i kožnih lopti mnogo razloga za sreću. Nekog uveseljava i sama činjenica da se igraju polufinala, ali većina sladokusaca želi nešto u njima i vidjeti. A ako se sad nisu namirili, upitno je može li ih išta zadovoljiti. Dva epska preokreta, sijaset lijepih poteza i akcija od kojih bez ikakvog problema može zastati dah. Iskreno, da vam je netko u ponedjeljak uvečer rekao da će i Liverpool i Tottenham u razmaku od 24 sata preokrenuti svijet naglavačke… Biste li ga ponudili još nekim osvježavajućim pićem, ili uputnicom za kliničko liječenje?

Odgovor se nameće načelom autosugestivnosti, tim više je indikativna izrazito loša igra Barcelone u oba, odnosno Ajaxa u drugom poluvremenu njihovih uzvrata. Poznato je da momčadi Ernesta Valverdea u “stani-pani” situacijama ponekad reagiraju vrlo stresno. Nije samo Barcelona ta kojoj se dvaput zaredom (Roma, Liverpool) “omaklo”, sjetite se njegovog razdoblja iz Athletica u Bilbau. Iako, stoji i ona teza po kojoj je upravo Valverde bio taj koji je u ljeto 2015. godine, pobjedom u španjolskom Superkupu razotkrio slabosti dobrog dijela tadašnjeg kadra na Camp Nou. Neke od tih igrača i sam je preuzeo koju godinu kasnije, a navike su im u datim trenucima ostale iste.

Nećemo zato pisati o Ivanu Rakitiću, jer je njegova sezona uvelike završila neslavnim ispadanjem u Liverpoolu. I sam se nakon utakmice tako ponio, pokupivši se na jednu lokalnu feštu u Sevilli. Jasno je da se odonud samo dan ranije javila njegova supruga koja je rodom iz Seville, ali… Slika s predsjednikom bivšeg Raketinog kluba u onakvom trenutku, uz svečarsko raspoloženje… Koga briga za finale nekakvog Kupa kralja?

Posvetiti dakle valja pokoju u ime Dejana Lovrena. Još jednom je u finalu pred “ušatim trofejem” s Liverpoolom. Nije to slučajno, iako – ruku na srce – hrvatski reprezentativni stoper u cijeloj toj priči ima relativno malu količinu osobnih zasluga. Stalo je tih njegovih 180 LP-minuta u svega tri nastupa, ali i u tom se podatku krije jedna nezanemariva činjenica. U prosincu je najprije zadobio potres mozga, a onda ga je u prva dva mjeseca tekuće kalendarske godine od terena odvajala zadnja loža. Dugo su trajali oporavak, rehabilitacija i povratak treninzima. Zato i jest skupio svega 175 premierligaških minuta od ponovnog stavljanja na raspolaganje Jurgenu Kloppu.

Ipak, ono što veseli su njegove riječi. Bez razmišljanja je u jednom intervjuu nakon utakmice rekao da je spreman za svaku sljedeću utakmicu. Naravno, i onu koja hrvatske navijače najviše zanima. Susret protiv Walesa u Osijeku 8. lipnja trebao bi proći uz Lovrenov nastup. Bio bi to pravi dobitak za reprezentaciju, još pogotovo ako se tjedan dana ranije dogodi i da Crveni iz grada Beatlesa dignu trofej za najbolju momčad Starog kontinenta. Ne bojte se, stigne se on otrijezniti od slavlja….

Još će nekoliko dana više za eventualni “dolazak sebi” imati Mateo Kovačić. Drugi je to hrvatski reprezentativac kojega čeka europsko finale. On će sa svojim Chelseajem u možda i svom zadnjem nastupu za klub sa Stamford Bridgea pokušati osvojiti Europsku ligu. Protivnik je gradski rival Arsenal, na drugom kraju svijeta u azerbajdžanskom Bakuu. Kova i društvo igraju u srijedu, 29. svibnja, bit će to i njegova nova prilika za trofej u Engleskoj. Da podsjetimo, Lovren još može i do povijesnog naslova u Premierligi, dok je Kovačić svoju šansu propustio u završnici Carabao kupa kad je na jedanaesterce Manchester City bio bolji i uspješniji.

Kovačić je i u četvrtak navečer imao rulet raspucavanja. Nije šutirao u duelu s Eintrachtom, ali su se njegovi Plavci izvukli iz rezultatskog zaostatka te prošli. Ipak, dok za igru stopera zbog objektivnih okolnosti ne smijemo imati niti jednu zamjerku, dosta se toga dade reći za još uvijek nedorečenog veznjaka. Istina je da se u posljednjih nekoliko utakmica može u tragovima raspoznati ono zbog čega je svojedobno osvajao nogometne fanove, ali u dostatnim količinama “toga nečega” već odavno nema. Vjeruje mu sve više i trener Maurizio Sarri, čak je i ona po kojoj jednom ne svane dok drugom nije smrknulo na njegovoj strani. Sad mu je ozlijeđen Kante, jedno vrijeme vani je bio Loftus-Cheek pa se nakupio i minuta u svim natjecanjima.

Teško je vjerovati da će ga madridski Real, njegov originalni klub povući natrag na kraju ove sezone. Da bude jasno, Chelsea ga može zadržati i u slučaju da se ne ukine zabrana dovođenja novih igrača, budući da FIFA u tom slučaju ne brani registraciju igrača koji su sezonu ranije igrali za Chelsea, već samo novih ili onih koji nisu bili registrirani prije. Baš zbog toga moći će igrati i Kovačić i Higuain, na koncu i Christian Pulisic, kojega je Chelsea potpisao još na zimu, ali ga je i ostavio u Dortmundu na posudbi do ljeta.

Lovren će s Liverpoolom, sve i da ne osvoji ništa ove sezone, sigurno imati još prilika za osvojiti trofej. Kovačić? Jedino ako ostane u Chelseaju ili se eventualno vrati u Real. Spominje se mogućnost i povratka u redove milanskog Intera koji već dugo nema kapacitet momčadi za velike stvari.