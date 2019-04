OVO ŠTO SU ONI NAPRAVILI JE NEZABILJEŽENO: Ajaxova europska sezona počela je dok ste još bili na godišnjem…

U danima dok se u Hrvatskoj još uvelike slavilo svjetsko nogometno srebro, svoj su nogometni put počeli europski “patuljci”. Tu jasno mislimo na klubove koji su se do grupnih faza Lige prvaka i Europske lige probijali kroz brojna kvalifikacijska pretkola.

Još krajem srpnja svoju je ovosezonsku europsku priču počeo i hrvatski prvak Dinamo, ali i jedan od polufinalista Lige prvaka. Tako je, Ajax je do prolaska u skupinu u kojoj je igrao s minhenskim Bayernom morao proći čak tri pretkola najelitnijeg europskog natjecanja. Drugo, treće i četvrto, to jest playoff-rundu. U žrvnju kvalifikacija redom su padali Sturm (2:0, 3:1), Standard Liege (2:2, 3:0) i Dinamo Kijev (3:1, 0:0).

To znači da će Ajax, koji je u Ligi prvaka ove sezone počeo igrati 25. srpnja 2018. u drugom pretkolu, u LP-u iste sezone igrati najmanje polufinale, u kojem je uzvrat 8. svibnja 2019. Gotovo deset mjeseci i 16 utakmica nakon što je krenuo u natjecanje.

Ajax je prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je prevalila put od drugog pretkola do polufinala

Ajax je ove sezone u mrtvoj utrci za naslov nizozemskog prvaka s PSV-om, a posljednji puta titulom u zemlji se okitio prije dugih pet godina.

Absurd feit: Standard is het enige team dat in deze CL-campagne op eigen veld twee keer kon scoren tegen Ajax. Onderstaande teams slaagden daar niet in. #juvaja

– Sturm Graz

– Dinamo Kiev

– AEK Athene

– Benfica

– Bayern München

– Real Madrid

– Juventus

😱

— Koen Frans (@koenfrans) April 16, 2019