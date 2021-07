‘OVO ŠTO RADI DINAMO JE NEREGULARNO!’ ‘Razumijem neimaštinu, ali ljudi moji, to ne postoji u Europi!’

Autor: P. V.

Dinamo i Osijek kreću u novu natjecateljsku sezonu, a iz tabora Slavonaca upozoravaju na jednu nelogičnost.

Dakako, najglasniji je bivši trener Modrih, Nenad Bjelica, a koji upozorava na jednu situaciju. Proljetos je ukazao na veliku anomaliju s posudbama u HNL-u, a to se nastavlja i u ovoj sezoni. Već protiv Šibenika Osijek će igrati protiv trojice igrača Dinama koji su tamo na posudbi.

“Pa razočaran sam što se ništa nije poduzelo po tom pitanju, jer je bilo dovoljno vremena da se to regulira, ali evo vidim da će biti nekih promjena u HNS-u, pa možda budemo mogli prenijeti klupski stav. Ne mogu vjerovati da netko tko želi dobro hrvatskom nogometu nije za moj prijedlog da u jednom klubu može biti posuđen samo jedan igrač iz drugog kluba.”, rekao je Bjelica i dodaje:

‘To ne postoji u Europi’

“Razumijem neimaštinu, ali to ne vodi nigdje i dok tako ne bude liga neće biti regularna. Sa suđenjem je učinjen veliki pomak naprijed i vjerujem da će biti još bolje, a i VAR je, iako nisam njegov ljubitelj, donio određene dobre stvari. No, ovo nema veze s regularnošću i mi ćemo kao klub i dalje inzistirati da se to promijeni, a oni koji to ne žele prihvatiti neka nose na duši da je liga neregularna.”, rekao je u intervjuu za Sportske novosti.

Na kraju je još zaključio:

“To ne postoji u Europi. Posuditi konkurentu pet igrača i igrati protiv njega četiri puta je neregularno. Zamislite što bi bilo kada bi Roma čekala da vidi tko će biti višak u Juventusu i da od njih posudi 3-4 igrača. To bi bio skandal.”

Vidjet ćemo kako će se “rat” nastaviti na travnjaku, u bodovnom obliku…