OVO SMO ČEKALI! Dinamov Španjolac odgovorio na vječno pitanje: Hoće li zaigrati za Hrvatsku?

Autor: Dnevno.hr

Ne postoji nogometni zaljubljenik u Hrvatskoj koji ne bi volio vidjeti Dinamovu mladu zvijezdu, 20-godišnjeg katalonskog veznjaka Danija Olma u dresu naše reprezentacije. Na dobivanju državljanstva i sportske prilike da ga Zlatko Dalić uvrsti na jedan od popisa za sljedeća okupljanja Vatrenih već se neko vrijeme radi, ali kako se čini – uzaludno.

Olmo ove sezone igra nogomet karijere, cijena bi mu se na tržištu igrača do ljeta mogla popeti u nebo. Spominju se svote i od 40-ak milijuna eura, koliko bi Dinamo mogao zaraditi na njemu. Ipak, prije nekoliko dana izjavio je da će sigurno ostati u Maksimiru za vrijeme kvalifikacija za Ligu prvaka kako bi svom klubu pomogao da se domogne elitnog natjecanja. Kvalifikacijska pretkola ionako završavaju prije kraja prijelaznog roka 31. kolovoza. Nešto slično prošle je sezone u dresu Crvene zvezde učinio Nemanja Radonjić, koji je Beograđane uveo u europsku elitu, a onda posljednjeg dana “transfer-windowa” potpisao za francuski Marseille.

Ali, Olmo uz promjenu kluba neće mijenjati nacionalnu pripadnost u sportskom smislu. Nastupao je za španjolske mlade reprezentacije, bio i u kadru njihove seniorske momčadi, gdje bi, prema izjavi koju je dao za Radio Marcu, trebao ostati.

“Čast mi je što me želi jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, no ja sam Španjolac i moj je san uvijek bio igrati za svoju državu. To ću i nastaviti”, rekao je Olmo.