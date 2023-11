Novi detalji smrti nogometne legende: Spominje se kobni udarac u teškom stanju

Prošlo je tjedan i pol otkako je nogometni svijet ostao u žalosti zbog smrti Sir Bobbyja Charltona, engleske legende s terena koji nas je nedavno napustio u 87. godini, a sada se u Engleskoj piše o okolnostima smrti dugogodišnje zvijezde Manchester Uniteda i tamošnje reprezentacije, svjetskog prvaka iz 1966. godine.

Istraga otkriva detalje za koje se do danas nije znalo. Oni govore da je Charlton preminuo nakon tragične nesreće u domu za starije osobe u kojem je živio u Engleskoj, boreći se s demencijom u posljednjim godinama svojeg života.

Kako govori istraga, Bobby Charlton je udario glavom u rub prozora. Piše se i o kobnom predmetu, s mogućnošću da se dogodio udarac u radijator, kako je objavio BBC.

Do tragične nesreće došlo je nakon što je nogometna legenda izgubila ravnotežu poslije dizanja sa sjedalice, a novi detalji otkriveni su i pušteni u javnost nakon što se ranije nisu spominjale ozljede prije Charltonove smrti.

Sad news as Sir Bobby Charlton, a football icon for Man Utd and England, tragically passed away after a fall at his care home. His legacy in the sport will forever be remembered. RIP Sir Bobby. 🙏💔 #FootballLegend #MUFCLegend Read more: https://t.co/TpEfhhOYZR

