OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDJETI! Evo što Dalić mora napraviti kako bi probudio Vatrene

Autor: Andrija Kačić-Karlin/Bruno Herljević

Stvara se dojam da bi samo jedna izmjena posve promijenila krvnu sliku hrvatske nogometne reprezentacije koja je u prva dva kola osvojila tek tri boda, u dvobojima protiv Azerbajdžana i Mađarske. Javnost je otprilike nepodijeljena glede vratara Kalinića kojeg se optužuje za nespretne intervencije i primljene pogotke, no štogod tu bilo točno ne možemo znati bi li Livaković intervenirao bolje ili ne? No, da jest u formi, nastupa – stoji.

Hrvatska reprezentacija pati po svim linijama, ne samo na vratarskoj. I baš svaka linija treba, rez, rotaciju, svježinu. Bez obzira o kakvim se igračkim veličinama radi. Duje Ćaleta-Car se nije proslavio protiv Azerbajdžana, kao ni Lovren koji dan kasnije. A Vida pliva poput maratonca, posve je izvan forme. Tu bi osvježenje sjajno došlo, no kako i gdje ga naći. Stoperi funkcioniraju tandemski, moraju se nadopunjavati, moraju biti sinkronizirani, pa k vragu, ako i ‘zaplivaju’ moraju zaplivati zajedno, zonski, ako se već igra zona. Kao i taj desni bok kojeg Brekalo i fino probije, no nabacivanje s te strane mu nije specijalnost pa je tu nekih desetsk lopti sveukuno otišlo u bunar.

Nadalje, Barišić je pristojna solucija na lijevom boku, ali ozlijeđen je i nadamo se da će se na njega moći računati za dvoboj protiv Walesa za nešto više od dva mjeseca.

Ipak, najteže je stanje sa sredinom terena, gdje imamo najbolje igrače, koji osim posjeda lopte ne obavlja osnovnu zadaću, doturanje dobrih lopti napadačima. Gledajte otkuda su ti ljudi, Real, Barcelona, Inter, Chelsea. Modrić koji je uvijek najborbeniji, što je žalosno, Rakitić pak djeluje odsutno, Brozović umorno te Kovačić nikako – nisu u stanju prirediti šansu čekačima, napadačima koje možemo i ne moramo smatrati odgovornim.

Naime, teško je ocijenjivati napadača koji se ne nađe u šansi. Ili se ne otkrije ili ne dobije loptu. No, jedan je Mandžukić i sada vidimo kolika je on bio osovina i snaga reprezentacije. On bi se uvijek potrudio biti otkriven i stalno je bio u prigodu. I veznjacima je s njim lakse igrati. S Petkovićem je drugačije, on je napadač starog kova, katkada statičan u igri bez lopte i voli igrati leđima okrenut golu, ali je s druge strane strahovito jak u duelu i snalažljiv s loptom prilikom pressinga.

U tu priču svakako pripada i Perišić koji je u lošoj klupskoj i reprezentacijskoj formi, a bode u oči njegova slaba suradnja s napadačima, a posebice s Kramarićem s kojim, dojma smo, nema nimalo kemije i kohezije na travnjaku.

Koga oduzeti i koga dodati u veznom redu? Teško je pitanje za konzilij od deset najboljih trenera svijeta, a kamoli za našeg Dalića. Nas, ponavljamo, strašno smeta podatak da je u tom dijelu terena, ma i sveukupno, uvijek najborbeniji Modrić. Kao da čovjek nema drugog posla na terenu, najbolji ne smije biti najborbeniji. Jer, to je onda pokazatelj da puno toga u momčadi ne štima.

Ima li Dalić, kako tvrdi, snage razdrmati momčad, pa čak pod cijenu eliminacije nekih od igračkih veličina. Na malima se ne gradi šok, nego na velikima, s Hrvatskoj je nužna baš šok terapija.