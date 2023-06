‘Ovo pokazuje koliko reprezentacija vrijedi’! Dalić glatko odbacio jednu teoriju, otkrio dio karata o sastavu

Autor: Ivor Krapac

Atmosfera prije finala europske Lige nacija je sve više zagrijana, a dan uoči borbe za trofej u kojoj će protivnik u Rotterdamu biti Španjolska, u taboru Vatrenih su utakmicu pred novinarima najavili Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

“Imali smo uobičajeni trening dva dana nakon utakmice, podijelili smo igrače, a svi su zdravi i svi su spremni. Vidjet ćemo hoćemo li nešto mijenjati i ne, analiziramo i protivnika. Dat ćemo svoju pravu utakmicu, nadamo se da će to biti dovoljno za prvo mjesto, želimo uživati u finalu, to je naš cilj”, opisao je izbornik Dalić u svojoj uvodnoj riječi.

Otkrio je time i dio karata o sastavu s obzirom na to da je jučer zabrinulo što nisu trenirali Perišić i Marcelo Brozović. Ipak, očekuju se od početka utakmice, za novi veliki izazov koji čeka Vatrene.





“Sigurno smo se u polufinalu potrošili, ali dosta puta smo već pokazali da se možemo vratiti. Želimo sve riješiti u 90 minuta, ali imamo zamjene i ako dođe do produžetaka. U sedam puta u produžecima, šest puta smo bili pobjednici, to pokazuje naš karakter. Vjerujem da možemo to i sutra napraviti”, nastavio je Dalić.

“Sve skupa se profiliralo, znate što mislim o ovom natjecanju, no ima vrijednost to što smo došli do finala. Velika utakmica za nas, ne podcjenjujemo natjecanje, svi su došli s najboljima i to pokazuje veličinu natjecanja”, istaknuo je hrvatski izbornik.

Dotaknuo se i uloge navijača koji su nosili Hrvatsku u polufinalu protiv Nizozemaca, a očekuje se i njihov veliki broj u finalu – možda i oko 25 tisuća, što bi bilo još jače nego u pobjedi nad Nizozemcima.

“To pokazuje koliko reprezentacija vrijedi. Kad dođe 20 tisuća navijača, to sve govori”, naglasio je Dalić.

“Imali smo sjajno SP, igrali na rezultat, ostali su nam od tog SP-a gotovo svi, fali nam Gvardiol u ogromnom dijelu. No, imamo kontinuitet, postali smo nogometna sila. Igrači su nam sjajni po Europi i u hrvatskoj ligi, imamo sada i dosta igrača iz hrvatske lige što govori o kvaliteti hrvatskog nogometa”, smatra Dalić.

Jednu teoriju je Dalić glatko odbacio – nakon što je dobio pitanje o tome da je Hrvatska favorit u finalu protiv Španjolaca.









“Mislim da su šanse 50-50, to je drugačija utakmica nego polufinale. Ne treba nama stavljati teret favorita, rekao sam igračima da uživamo u finalu, da uživamo u nogometu, kroz to veselje i radost može doći i rezultat”, naglasio je hrvatski izbornik.

“Bit će sigurno teška utakmica. Njihovi vezni igrači su super, u najboljim su klubovima na svijetu, ali kada se vidi naš vezni red i one koji čekaju da uđu, nema straha. Čekamo pravu utakmicu, bit će to pravi finale”, rekao je u uvodu Perišić.

“Hrvatskoj su javnosti možda njihovi igrači nepoznati, no nama nisu. Imali smo analizu već, imat ćemo i večeras, pripremit ćemo se na najbolji način za utakmicu”, dodao je Perišić.









“Nadam se da ćemo sve riješiti u 90 minuta, kako mi, tako se i Španjolci nadaju tome. Ako budu produžeci, neće biti problema što se tiče toga, a bit ćemo spremni i za penale”, naglasio je dokapetan Vatrenih.

“Naš kostur ekipe je dugo tu, već oko 10 godina, Španjolci su s dosta novih igrača, imamo više iskustva od njih. Skupit ćemo snage, idemo po ono što nam fali. Iskustvo nam daje prednost, ali protiv Španjolske sigurno nitko nije favorit”, nastavio je Perišić.

“Po meni, igramo super, igramo moderni nogomet. Napredujemo iz godine u godinu. Španjolska također ima upečatljiv stil, sa svojim mladim igračima htjet će pokazati nogomet koji igraju već dugo”, dodao je dokapetan Vatrenih, spominjući i ulogu navijača od kojih se očekuje ‘vjetar u leđa’ za Vatrene.

“Želimo to osvojiti, ne samo za Luku, voljeli bismo i mi trofej. Sad imamo još jedno finale, nakon Rusije i Moskve, kao što sam već jedanput rekao, nadam se da će sada to biti – to”, istaknuo je Perišić na završetku razgovora s novinarima.

Dok traje završni dio priprema za utakmicu koja će sutra početi u 20:45, Dalić vrti nekoliko opcija za prvih 11 protiv Španjolaca.

U igri su potencijalne promjene na bočnim pozicijama, s mogućim povratkom Borne Sose na lijevi bok i ulaskom Josipa Stanišića na desno bočno mjesto umjesto Josipa Juranovića. U slučaju da od početka zaigra Sosa, Ivan Perišić vratio bi se na lijevo krilo, no tu je i mogućnost da se ništa ne mijenja u usporedbi s polufinalom protiv Nizozemaca, s Perišićem na lijevom boku i Lukom Ivanušecom na lijevom krilu.

U napadu, na vrata prvih 11 je svojim sjajnim golom za 3:2 u produžecima protiv Nizozemaca pokucao Bruno Petković, no jake adute u svojim rukama drži i Andrej Kramarić koji je protiv Nizozemske igrao od prve minute.

Što će Dalić odabrati, tek treba vidjeti, a susret s novinarima donijela je priliku i da se vidi s onima iz Španjolske. U jednom komentaru koji je pisao o Hrvatskoj, španjolski AS je izbornika Vatrenih dosta podcijenio, kako smo već približili.