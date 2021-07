OVO NITKO NIJE PRIMJETIO: Obranio penal za naslov pa se zbunio NIŠTA NISAM RAZUMIO

Najbolji igrač Eura vratar talijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma nakon obranjenog jedanaesterca Bukayu Saki uopće nije slavio to što je donio naslov svojoj državi, već je onako zbunjeno stajao dok su prema njemu letjeli suigrači.

Kasnije su Donnarummu prozvali za bahatost pošto nije slavio, ali je bivši golman Milana sve objasnio:

“Nisam slavio jer nisam shvatio da smo pobijedili. Već sam bio razočaran nakon što je Jorginho promašio i pomislio sam da smo izgubili, ali morao sam nastaviti”, iznenadio je sve objašnjenjem mladi golman, pa precizirao:

“Zbog VAR-a uvijek moraš paziti na noge, da ne budu ispred gol-crte. Zato sam se okrenuo prema sucu, kako bih provjerio je li sve u redu nakon obrane. Onda sam vidio suigrače da trče prema meni i tad je sve počelo. Nisam ništa razumio”, iskren je Donnarumma.

Vratar talijanske reprezentacije je svojim nastupom zaradio epitet najboljeg igrača Eura, a to je prvi put kako to priznanje odlazi nekom golmanu nakon Petera Schmeichela 1992. godine.

