OVO NIJE NAPRAVIO NITKO PRIJE NJEGA: Osvojio je sve, ali hoće li ostati?

Njihov posao sigurno je najteži od svih koji se nalaze u klubu, često su na udaru javnosti kada ide loše, uprava ih prve smjenjuje nakon loših rezultata kao šok terapiju, ali ako pronađete pravog, koji može stvoriti kemiju među igračima, uspjeh neće izmaći.

Jedan od takvih pravih je Carlo Ancelotti, koji je sinoć osvojio naslov prvaka s Realom iz Madrida u njegovom drugom pokušaju i time zaokružio najimpresivniji niz bilo kojeg trenera do danas.

Naime, Carlo je osvojio naslov u svim ligama popularne “petice”, najjačim ligama na starom kontinentu onima u Italiji, Njemačkoj, Engleskoj, Francuskoj i Španjolskoj.

Neponovljivi niz

Neponovljivi Talijan svoj prvi naslov osvojio je u Italiji u sezoni 2003/04 s Milanom i to mu je jedini Scudetto koji ima u kolekciji, iako je s Juventusom osvajao Intertotto cup i s Milanom dvije Lige prvaka.

Nakon Italije Ancelotti odlazi u Englesku gdje preuzima Chelsea i osvaja naslov u sezoni 2009/10, da bi po preuzimanju PSG-a s francuskim klubom osvojio prvenstvo u sezoni 2012/13. Nakon odlaska Pepa Guardiole s klupe Bayerna dolazi Ancelotti i osvaja prvenstvo u sezoni 2016/17.

Prvi mandat na klupi Reala iz Madrida odradio je 2014 i donio Ligu prvaka, ali Barca je odnijela prvenstvo, što ga je stajalo klupe, da bi na kraju ove sezone u stilu s velikom bodovnom prednošću donio naslov “Kraljevskom klubu”.

The first coach EVER to win the league title in all of Europe’s top 5 leagues 🙌🏆 @MrAncelotti pic.twitter.com/oXVyaDSDSX

