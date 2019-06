OVO LJETO DONOSI NOVI REKORD! Srušit će ga čovjek koji ga već drži i zatvoriti krug od 500 milijuna eura

Dok njegov Brazil juri prema novom naslovu prvaka Južne Amerike pred svojim navijačima, najskuplji nogometaš svijeta ima neke svoje probleme. Neymaru opet nije dobro, ni fizočki, a ni psihički. Ima problema s ozljedom gležnja, ali i s narušenim ugledom kojeg mu putem suda pokušava uništiti dotična djevojka Najla Trinidade.

Ona ga je optužila za silovanje koje se prema njenim navodima dogodilo prije dva mjeseca u Parizu. U tamošnji je PSG brazilska zvijezda otišla 2017. godine za tada i danas rekordnu odštetu od 222 milijuna eura. Lako je moguće da već ovoga ljeta ta suma bude nadmašena, i to za istoga igrača u suprotnom smjeru.

Iz dana u dan Neymar je sve bliže povratku u redove Barcelone. Kao da više nije pitanje hoće li se to dogoditi, već za koliko novca. Tome je dao naslutiti i predsjednik pariškog nogometnog kluba koji je u svom intervjuu za francuski list L’Equipe dao naslutiti da bi Neymar mogao otići.

“Igrači moraju postati svjesni svoje odgovornosti. Stvari će od sad biti potpuno drukčije. Igrači će morati više raditi, više se truditi, a kome se to ne sviđa vrata su mu otvorena. Ciao! Moraju znati da se nisu ovdje došli zafrkavati nego ozbiljno raditi. Nema više nikakvih zvijezda”, rekao je Al Khelaifi.

PSG prepared to sell @neymarjr according to @lequipe. Nasser Al Khelaifi on record as saying he won’t put up with “superstar behaviour” and players aren’t in Paris “for their own amusement”. Real or a return to Barcelona most likely. #MUFC being mentioned… wrongly. No chance. pic.twitter.com/3uDMfLyHVa

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 17, 2019