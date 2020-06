OVO JE ZAISTA ŠOKANTNO: Zvijezda PSG-a u teškom stanju u domu u Argentini

Nekadašnji član madridskog Reala, a sada standardni prvotimac PSG-a, argentinski reprezentativac Angel Di Maria, imao je dosta psihičkih problema za vrijeme boravka u Funesu nedaleko od Rosarija, zbog pandemije koronavirusa i karantene povezane s njom.

Francuski list “Le Parisien” piše da je Di Mariju između ostalog mučila nesanica, a kako su dani odmicali, sve više je patio i psihički. Vremenom je postao jako anksiozan, sve teže podnosi stres, a pojavljuje mu se i depresija.

