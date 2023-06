Ovo je vrh! UEFA uči strance kako izgovarati hrvatska imena i prezimena

Final Four Lige nacija je za vratima, u srijedu se u prvoj polufinalnoj utakmici sastaju Nizozemska i Hrvatska od 20 sati i 45 minuta, dok se dan kasnije u drugom polufinalu sastaju Italija i Španjolska, dok su utakmice za treće mjesto i finale na rasporedu 18. lipnja.

Vatreni su jučer stigli u Rottredam i danas su odradili zadnju press konferenciju, na kojoj je Luka Modrić izvijestio kako je odlučio o nastavku karijere u reprezentativnom dresu.

UEFA je jako ponosna na novo natjecanje, koje baš nije omiljeno među svim igračima i Zlatko Dalić nije bio oduševljen njegovim uvođenjem, ali kako bi se reklo ‘što je, tu je’ pa će Vatreni pokušati u Nizozemskoj preuzeti tron od prošlogodišnjeg laureata Francuske.

Složili eksperti

Kako bi navijači mogli što bolje pratiti Ligu nacija i prepoznavati igrače na terenu UEFA je odlučila olakšati posao njima i komentatorima te je pokrenula edukaciju izgovora imena reprezentativaca.

🗣️ “Vil-freed Knee-on-toe”

🗣️ “Mat-ice Der-licked”

✅ Learn to pronounce the Croatian, Dutch, Italian and Spanish names correctly at the finals: ⬇️

— UEFA (@UEFA) June 13, 2023