OVO JE VIJEST KOJA ĆE RAZVESELITI HAJDUKOVCE! Europa će se od početka sezone igrati na istom mjestu

Autor: Dnevno.hr

Iako o tome još nema službenih tonova, izgledno je da je postignut dogovor na trilaterali između Grada Splita, festivala Ultra Europe i Hajduka. Po njemu bi se Ultra ovog ljeta trebala s Poljuda premjestiti na Park mladeži, igralište bivšeg prvoligaša RNK Splita.

Ako se to dogodi, Hajduk će sve svoje natjecateljske obveze u domaćim utakmicama na početku sezone moći uredno odrađivati na Poljudu. To je posebno važno jer će se 11. ili 18. srpnja ondje odigrati prva ili uzvratna utakmica prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu. Splitski klub ove sezone na kontinentalnu scenu izlazi vrlo brzo zbog tek četvrtog mjesta na ljestvici HNL-a pa se tražilo rješenje koje bi zadovoljilo sve tri strane.

Ultra bi tako u vikendu od 12. do 14. srpnja okupirala Park mladeži, a iako se radi o mnogo manjem stadionu, to organizatorima Ultre očito ne smeta. Grad Split stoji na usluzi i jednima i drugima, dok Hajduk i dalje, do službene verzije dogovora drži palčeve da se to preseljenje i dogodi. I to zato da se seliti ne bi morao – Hajduk. Naime, ukoliko bi Ultra ipak ostala na Poljudu, Bili bi morali neke utakmice igrati u Dugopolju. Počevši od tog prvog europskog pretkola, do 1. kola HNL-a kojeg će igrati kod kuće protiv Istre 1961.

Zanimljivo je da Hajduk na ždrijebu parova domaćeg prvenstva održanom u četvrtak nije tražio status gosta u prvom kolu protiv Puljana, što konotira da su iz kluba uvjereni kako novih preokreta neće biti.