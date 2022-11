OVO JE STVARNO ODVRATNO: Nećete vjerovati čime su Nizozemci gađali Talijane

Lazio i Feyenoord jučer su igrali susret u najčudnijoj grupi Europa lige, u kojoj su uz njih još bili FC Midtjylland i Sturm Graz, a grupa je završila tako da su svi klubovi skupili po osam bodova.

Lazio je izgubio 1:0 od nizozemskog predstavnika, koji se izravno plasirao u osminu finala, dok su trupe Maurizia Sarria na kraju završile u Konferencijskoj ligi, dok u šesnaestinu finala EL ide FC Midtjylland.

All square so the goal difference decides. Considering the opponents this is a complete embarrassment, a stain on the club's history that can never be erased. And if that's not bad enough we now have to play #UECL. #UEL #LazioFeyenoord pic.twitter.com/ffWudulV6L





— LazioLand (@Lazio_Land) November 3, 2022