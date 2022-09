OVO JE STVARNO BIZARNO: Legendarni trener birao igrače zbog svoje supruge

Autor: Dnevno GIŠ

Način na koji se dođe do pobjede nije bitan i sve je dozvoljeno u ratu na nogometnom terenu, ali način na koji je legendarni engleski trener Neil Warnock birao igrače stvarno je bizaran.

Naime, bivši igrač Christal Palca Darren Ambrose prisjetio se jednog gostovanja protiv Wolverhamptona, kada je Warnock odlučio promijeniti igrača i staviti jednog kojeg je sanjala njegova supruga noć prije.

“Bilo je neriješeno protiv Wolverhamptona u gostima, a on je došao do mene i rekao: ‘Moja supruga Sharron prošle noći je sanjala san’. I vjerujte da se nitko nije smijao, jer je on zaista bio takav. Nastavio je pričati: ‘Sanjala je da moj desni bek danas daje pobjednički gol. Zato ti, Danny Butterfield, ideš u napad’ A on u tom trenutku uopće nije bio ni desni bek. Svi smo se smijali, a on se uozbiljio i rekao: ‘Ne, ja sam potpuno ozbiljan'”.





Zabio savršen hat trick

“Kada je utakmica nastavljena, izvodio sam s Dannyjem loptu na centru i pomišljao sam – Je li je ovo moguće? Vrati ga nazad na desnog beka. A onda je utakmica krenula i on je dao savršeni hat-trick. Pobijedili smo 3:1, a on je jedan gol dao lijevom nogom, drugi desnom, a jedan glavom. Svi su poslije toga pjevali: ‘Trener ima Sharron i ona je sanjala prošle noći. Jesam li u timu? Hoću li dati gol?”, prisjetio se Ambrose pa je opisao svog trenera:

“Taj tip je bio zaista ‘lud’. Stara škola. Ako bi padala kiša, on bi donio kišobran i sklonio me na stranu. Uvijek sam bio njegov ‘sin’, tako su me zvali”, a Warnock je jednom zbog sna njegove supruge zamijenio i njega, što je naljutilo njegovog “sina”, ali opet je pogodio:

“Jednom me je maknuo iz tima zbog sna svoje žene u noći pred meč u Sheffieldu. Zamijenio me je Alanom Quinnom, koji je dao jedini gol. Ludilo! Bio sam bijesan, planirao sam se u ponedjeljak žaliti zbog toga, ali onda je njegova rezerva dala golčinu. Morao sam pojesti svoja g**na!”

Ako ne vjerujete u priču tu su golovi spomenutog Butterfielda.