OVO JE POZADINA VELIKE PRIČE U HNS-u: Kako su smijenili Hajdukovu legendu i na izbornička mjesta postavili ‘svoje ljude?’

Mnogo se toga dogodilo u relativno kratkom razdoblju prošlog tjedna, kada je Hrvatski nogometni savez imao niz sastanaka s raznim pojedincima. Tada su donesene i neke odluke koje su se činile ishitrenima i koje su za neupućene stigle prebrzo, neplanski… Međutim, sve se već znalo… Barem ako je suditi po tome da bivši izbornik hrvatske U-19 reprezentacije Ivan Gudelj nije bio iznenađen odlukom da će ga na tom mjestu zamijeniti Josip Šimunić…

Slobodna Dalmacija piše da je na sastanku u HNS-u Ivan Gudelj bio s Marijanom Kustićem i Petrom Krpanom, direktorom i glavnim instruktorom u Savezu. Istoga dana na drugom se mjestu raspravljalo o utakmici Hrvatske i Mađarske na Poljudu…

Navodno se o Gudeljevoj smjeni govorilo već i prije Elitnog kola kvalifikacija za U-19 Europsko prvenstvo, na koje se Hrvatska nije plasirala.

U obrazloženju odluke do koje se dolazi tako da instruktor ide s prijedlogom Komisiji za mlađe uzraste, potom Stručnoj komisiji, a konačnu riječ ima Izvršni odbor, Krpan je za stranicu HNS-a naveo:

“Odlučili smo u novi natjecateljski ciklus krenuti s novim snagama u ovim uzrastima”.

Problem je što Gudelj ni sam ne zna zašto je smijenjen…

“Ne znam. Krpan me pozvao na razgovor. Pitao sam tko me mijenja i zašto. Rekao mi je da dovodi svoje ljude”, rekao je Gudelj.

Vjeruje li da bi bio smijenjen i da se mlada hrvatska vrsta plasirala na Europsko prvenstvo?

“Vjerojatno bi to bilo prolongirano. No, neću sada ulaziti u to što bi bilo kad bi bilo. To se dogodilo i s time bih završio. Kolega Krpan po funkciji ima pravo dovoditi svoje ljude”, rekao je Gudelj.