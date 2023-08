‘Ovo je politički montirani proces’ Obitelji uhićenih za Dnevno odgovorili na šest ključnih pitanja

Autor: Ivan Lukač

Neredi koji su se dogodili u Ateni i dalje su glavna vijest u Hrvatskoj. Grčka javnost napravila je medijski linč prema Hrvatima, a sud ih razdvojio i raspodijelio ih u 16 zatvora.

Pitanja je stotinu kao i informacija. Što se zapravo događa u Grčkoj nitko ne može sa sigurnošću reći kao i pitanje zašto hrvatska vlada i dalje ništa nije konkretno napravila. U razgovoru s obiteljima uhićenih pokušali smo doći do nekih odgovora.

Bilo je puno pisanja o uzimanju DNK-a privedenih, je li do toga došlo?





“Samo nekima su uzimali i nekima su uzeti odjevni predmeti ukoliko su imali neki vidljiv trag, mrlju, uglavnom bilo što što je imalo sumnjivo. Treba naglasiti da su svi jednoglasno pristali na davanje.”

Znate li što je s izbodenim Hrvatima?

“Odvedeni su u bolnicu i tamo su im pomogli. Nakon toga vraćeni su u pritvor te su prepušteni sami sebi te im veleposlanica donosi zavoje i sve što im treba gdje se onda oni sami sebe “liječe”. Kao da nisu ljudi, kao da nisu svjesni da im ugrožavaju živote.”

Što čekaju vlasti?

Ima li kontakta s državnim vrhom?

“Grčki odvjetnik je rekao da je to politički slučaj i da se to samo može riješiti pomoću političkog vrha. Ako bilo tko ima mogućnost pomoći i aktivirati državni vrh molimo da to i učini. Jer ovo što se dole događa je politički montirani proces. Nitko ne traži da ih se pusti bez kazne, samo uvjete dostojne čovjeka.”

Osjećaju li sigurnost?









Kada su bili zajedno sigurnost je bila prisutna. Tako i hrabrost. Nakon dobivenih informacija o tamošnjim zatvorima te razdvajanja, moral im je pao i medu svima vlada strah. Svjesni su da će biti nezastićeni i prepušteni sami sebi.”

Kakvo je ponašanje suda?

“Komentirali su da je to sve cirkus. Prevoditelj se koristi rječnikom jer mu engleski nije jaca strana. Osjeća se pristranost i naklonost navijačima AEK-a, a ne nikakvoj istini.”









Kako se policija ponaša u pritvoru?

“Nakon intervencije veleposlanstva nije bilo puno žalbi, jeli su i pili i mogli su se tuširati. Jedino su ih znali doci zastrašivati s kaznama koje će dobiti. Grci su počeli “fajt”, bacali koktele i baklje. To nema veze s tučom nego pokušajem ubojstva. Policija nije napravila ništa da uhiti Grke koje su pokušali ubiti naše dečke.”

Kako smo saznali roditelji se drže skupa kao i dečki te rade na tom da se uključi i državni vrh koji i dalje ništa konkretno nije napravio, a obitelji traže odgovor zašto je tako i zašto ne rade ništa kako bi pomogli građanima Hrvatske. Što čekaju? Pitanje je koje roditelji konstantno postavljaju. Sada je pravi trenutak jer sada je u zatvoru njima najteže i ono što je najbitnije sada su najsigurniji.

Kako je moguće da jedna država ne kontrolira ulazak skupine od 150 ljudi u svoju državu. Činjenica je da je grčka policija zakazala i propustila sve ovo spriječiti, a sad svu krivnju svaljuju na Hrvate. Krive ih za ubojstvo iako sve sumnje upućuju na grčkog državljanina. I zašto onda nijedan Grk nije priveden? Zašto nitko ne priča i ne pokreće istragu o izbodenim Hrvatima? Zašto odvjetnik tvrdi da policija ima snimke, a onda isto to policija demantira?

Tisuću je zašto i zato se roditelji nadaju da će se Vlada uključiti i ponuditi odgovore.