OVO JE NJEGOV KRAJ! Evo zašto Mourinho više ne bi mogao dobiti posao niti u Prvoj HNL!

Nakon ere Sir Alexa Fergusona, nakon debakla s domaćim nasljednikom Davidom Moyesom, nakon neuspjele megalomanske ere Louisa Van Gala, navijači Manchester Uniteda dobili su nasljednika kojeg su htjeli još dok je Ferguson vladao svlačionicom.

Jose Mourinho stigao je kao spasitelj u United, skladale su mu se navijačke pjesme, podilazilo se sa svih strana, tolerirao se njegov osebujan stil, njegove metode, koje su odmah na početku odudarale od svih postulata moderne igre. No, “to je Mourinho”. Tim su se riječima vodili gotovo svi pasionirani navijači Uniteda, pa čak i struka koja je opravdavala vrlo pasivnu “park the bus” taktiku uz naglasak da će Mourinho kad-tad povesti Manchester na višu razinu.

Neće, odnosno, nije.

Tri godine, izdržao je Portugalac na klupi Uniteda i nakon serije neuvjerljivih igara, dvojbenih odluka i loših rezultata United je riskirao 24 milijuna eura i otpustio Portugalca. Investicija sezone rekli bi mnogi i vjerojatno jest. Manchester se ne može nadmetati za prvo mjesto Premiershipa, ali još može spastiti što se spasiti da u Ligi prvaka.

Da bi se napravio rezultat u Ligi prvaka, Unitedu treba pravo osvježenje. U nokaut fazi čeka ih PSG Tomasa Tuchela koji pretendiran na naslov ove godine. Ovakav Manchester može mu poslužiti kao generalka za nastavak natjecanja i vjerojatno ga u trenutnom stanju može svladati i s miješanom momčadi.

Unitedu sada predstoji pronaći stratega koji je prvo voljan prihvatiti posao usred sezone, a drugo koji je u dva mjeseca sposoban napraviti od kaotičnog sastava nešto smisleno.

Pada li nam tko napamet? Možda Conte, ali teško je za očekivati da će pedantni Talijan tako lako ući u džunglu i nered koji je za sobom ostavio Portugalac.

Za sada je poznato da će momčad kao ‘caretaker’ voditi Michael Carrick. O njegovim trenerskim sposobnostima ne zna se puno, ali sigurno će imati povjerenje i autoritet nad svlačionicom, što Mourinho nije imao. Što može popraviti u taktičnom smislu to je teško reći. Ipak je riječ o novopečenom treneru bez iskustva, ali možda će nekom dobrom idejom pokrenuti Crvene Vragove.

Što će biti s Mourinhom? E to je pitanje koje si danas postavljaju brojni ljubitelji nogometa. Menadžeri, treneri, kako već želite, poput Mourinha su prošlost. Nogomet je evoluirao i okrenuo se i potpunosti razvoju taktike i nadigravanju te je samim time sve manje trenera koji koriste neke fundamentalne metode i nazadne mehanizme koje je vrlo lako čitati i kontrolirati.

Gotovo sve momčadi koje pretendiraju na uspjehe u domaćim ligama i elitnim natjecanjima, osigurale su sebi vrhunskog modernog taktičara. Na prste se mogu nabrojati momčadi koje još uvijek njeguju trenere ‘starog kova’ kao što je Mourinho.

Problem za Manchester United jest taj da trenutno baš i nema takvih trenera na tržištu. Govorimo o Unitedu, dakle ne mogu samo zagrabiti u bubanj, recimo, Bundeslige u kojoj ima podosta vrsnih taktičara koji bi Unitedu dobro došli i ne mogu si priuštiti ‘nekog’ Eddieja Howea iz Bournemoutha, koji, nota bene, radi fantastičan posao. United treba trenersko ime, a njih trenutno na tržištu nema. Ima, Antonio Conte, ali kao što smo rekli, vjerojatno usred sezone neće ulaziti u tu priču.

Vratimo se Mourinhu. Ako se stvari sagledaju realno, za njega više nema mjesta u modernom klupskom nogometu. Jedino što kod Mourinha još ‘pali’ jest njegova karizma, popularnost i garantirana kontroverza, a jedini klub koji još uvijek odbacuje nogometnu evoluciju i sada se duboko suočava s tim posljedicama jest Real Madrid. Šanse da Mourinho završi u Realu? Ha, nikad se ne zna, ali ovaj put reći ćemo minimalne.

Pa gdje će onda popularni Mou? Je li ovo doista njegov kraj?

Usudit ćemo se reći, što se tiče vrhunskog klupskog nogometa, za sada to je njegov kraj. Čak i klubovi Prve HNL imaju za naše podneblje vrhunske taktičare poput Bjelice, Bišćana, Tomića, nekada i Keka. Pravi cinik bi rekao da Mourinho više niti u Prvoj HNL ne bi mogao dobiti posao.

No, Mourinho bi mogao karijeru nastaviti kao izbornik. Portugalski selektor Fernando Santos, em ima već godina, em ima kratak ugovor (do 2o2o. godine), em nije napravio neki uspjeh na SP-u kao što se očekivalo. To pak znači da bi Mourinho mogao nakon sljedećeg Eura, a možda i prije, tko zna, preuzeti Portugal. I sam je već govorio kako bi se volio okušati u tom poslu pa eto, klima je dobra, a njemu očito više nije mjesto u klupskom nogometu.