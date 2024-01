Ovo je najslabiji Dinamo u povijesti ovog formata: Svejedno, otkaz Jakiroviću nije rješenje

Autor: Ivan Lukač

Šok i nevjernica preblage su riječi za opisati ono što se sinoć događalo na Maksimir. Tri tisuće ljudi je nakon posljednjeg zvižduka suca započelo svoje zvižduke prema momčadi. Što je rijetkost i to na Maksimirskoj 128 nismo vidjeli gotovo 20 godina. Imaju navijači puno pravo biti razočarani.

Jakirović je u klubu pet mjeseci, ali od njegove igre i trenerskog rukopisa nismo vidjeli ništa. I dalje je cijela poanta njegove igre dati loptu Bruni Petkoviću pa što bude. Dao je Petković nekoliko dobrih lopti, ali nije ih tko imao pretvoriti u prilike. Jakirović je slagao ovu ekipu njemu su dovedena sva pojačanja koja je tražio, a Dinamo i dalje izgleda raštimanije od vrtićkog zbora.

Dinamo nikada ovako nije loš otkada je lige 10. Modri su tako nakon 18 odigranih utakmica na samo 34 boda. Točno 18 od 36 utakmica odigrali su Modri i upisali su samo 10 pobjeda, četiri remija i četiri poraza. Osim tempom osvajanja bodova, Dinamo bi na kraju sezone imao 68, što bi bio daleko najgori rezultat otkako je Lige 10 izračunao je profesor Tomislav Globan.

Otkaz je loša ideja

“Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno jesmo li izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta mi način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se javiti sve žive udruge” rekao je nakon utakmice. Protiv Lokomotive jedini dorasli Dinamovom dresu bili su Theophile-Catherine, Perković, Kaneko i Zagorac.

Bez obzira na ovu seriju loših rezultata otkaz Jakiroviću nije rješenje. Kao prvo doveden je nepotrebno jer je sramotno da se dalo otkaz Igoru Bišćanu. Legendi kluba, trofejnom treneru kojem je otkaz uručen iako je izgubio samo na otvaranju od Hajduka i nesretno ispao od AEK-a., a na to dodajmo da mu je izbor igrača bio poprilično ograničen.

Spominje se Čačić, Jurčić Garcia pa čak i Igor Štimac. Sve to neće previše promijeniti situaciju. Jakirović je slagao ovu momčad, on je na kraju i najbolje zna. Problem je što većina ovih igrača nije za Dinamo. Možda i jesu, ali u onaj Dinamo prije 10 godina kada je Hajduk bio na razini, uz dužno poštovanje, Slaven Belupa, a Rijeka , ponovno uz dužno poštovanja, Gorice.

Jakirovića (ako još nije izgubio svlačionicu) treba istrpjeti do kraja sezone pa što bude. Nije on loš trener, on je stvorio Rijeku koja se bori za naslov. U Dinamu je izgorio zbog bizarnih odluka i lošeg vođenja jer je pritisak prevelik. Naći novog trenera i skaute i početi raditi plan za iduću sezonu, a Jakiroviću prepustiti da spasi ovu koliko god može.