OVO JE GENIJALNO: Guinessova knjiga rekorda objavila šalu s Modrićem pa spustili Manchester Unitedu

Potpis na produljenje ugovora Luke Modrića s Realom iz Madrida je vijest koja je obišla sve svjetske medije, a Luka ovim ulazi u povijest kluba koji je poznat po tome kako nema milosti prema igračima koji su duboko zagazili u tridesetu.

No kapetan Vatrenih toliko je važan kotačić u sredini terena Reala pa niti moćni Florentino Perez nije mogao odbaciti legendarnog Hrvata, kao što je to primjerice učinio s Ramosom.

Ta činjenica kako je jedan 36-godišnjak produljio s jednim od najvećih svjetskih klubova nije promakla niti Guinnessovoj knjizi rekorda, koji su se našalili na račun Reala i Modrića.

Godina je 2045

“‘Godina je 2045. Luka Modrić je produljio ugovor s Real Madridom za još jednu sezonu i tako je postavio rekord kao najduže aktivan igrač u povijesti”, napisali na svom Twitter profilu iz Guinnessa, a na sve se nadovezao Manchester United, koji je u komentarima napisao:

“Ovo mora da je dosadan dan za vas”, na što im nisu ostali dužni iz Guinnessa te su im odgovorili:

“Mora biti dosadno biti navijač Uniteda”, aludirajući na dugogodišnju sušu rezultata velikog kluba iz Engleske.

