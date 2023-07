Ovo je drugačiji Hajduk, naslov nije samo san: Poslali su poruku Dinamu, a na drugoj strani iznenađenje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ovo je drugačiji Hajduk od prošlosezonskog. Odlučniji, strastveniji, pa i konkretniji. Pobjedom 1:0 protiv Rijeke, golom mladog Pukštasa koji je odlučio i nedavni derbi u Maksimiru, Hajduk je kapitlizirao pobjedu protiv Dinama i nakon dva kola i dva dvoboja protiv najjačih suparnika ima maksimalnih šest bodova.

U veličanstvenom ambijentu, kao nekada osamdesetih godina kada je Hajduk dolazio do polufinala europskih natjecanja, Hajduk je protiv poprilično zatvorene Rijeke pokazao silan trud, ali i taktičku mudrost. Jer, iako Hajduk nije bio naročito opasan, Rijeka je bila posve bezopasna. Ali, Hajduk je bio agilan, odlučan i prije ili kasnije došao je u situaciju kada je mogao determinirati utakmicu.

I dogodilo se to nakon udarca nevjerojatno borbenog Pukštasa, u jeku Hajdukovog pritiska. Sredinom nastavka. Bio je to gol odluke.





Gol raspametio tribine

I pobjeda Hajduka je apsolutno zaslužena, izborena u teškoj borbi, jer Rijeka se nije lako dala. No, to su takve utakmice, u kojoj odlučuje jedna jedina neopreznost. Hajduk je više napadao i logički je da će se neopreznost prije pojaviti na strani Rijeke. Upravo tako je i bilo. Taj gol Pukštasa raspametio je poljudske tribine, gotovo tridesetak tisuća navijača u trenutak je zaboravilo na brojne Hajdukove jalove napade. Bio je to gol koji je nosio sve.

Ovakav start Hajduka u prvenstvu bolji je od očekivanja najžešćih navijača splitske momčadi. Što znači da će se euforija nakon pobjede u Maksimiru ne samo zadržati nego i pojačati. Jasno je i o čemu će se maštati, ali prvenstvo je toliko dugo da je svaka mašta i perspektiva u ovome momentu zabluda.

Ipak, Hajduk pokazuje da želi nakon 18 godina postati ravnopravan Dinamu i konačno mu uzeti epitet najboljeg u Hrvatskoj. To našem cijelom nogometnom prvenstvu daje posebnu draž. Jer, za nadvisiti ovakav Hajduk Dinamo će očito trebati biti bolji nego lani.

Rijeka iznenadila

Rijeka je pomalo iznenadila u Splitu defanzivnim pristupom. No, pitanje jest na mjestu, a ne znamo odgovor…

Je li Rijeka htjela biti u obranaškom stavu igrati ‘na kontre’ ili je igrala koliko joj je to suparnik dozvolio? U ovome trenutku to nije ni bitno.

Hajduk ide jako. I prvenstvo bi moglo biti nikad zanimljivije.