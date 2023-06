Ovo je baš velika opasnost za Hrvatsku! Ništa ih više neće motivirati od ovoga, a to će biti problem

Autor: Ivan Lukač

Već i ptice na granama znaju da je pred Hrvatskom povijesna prilika za prvi trofej u svom kratkom postojanju. Prva prepreka biti će reprezentacija Nizozemske koja je ujedno i domaćin ovog Final foura.

Nemamo puno iskustva s njima samo jedna službena utakmica i to ona koja se pamti, ona za broncu u Francuskoj 1998. kada smo slavili 2:1. 10 godina kasnije došli su na prijateljski susret na Poljud i slavili s ne baš prijateljskih 3:0.

Najveća prednost ove Nizozemske je domaći teren. Jer nije to ona ekipa koja je igrala četvrtfinale SP i do krvi se potukla s Argentinom da bi na kraju ispali na penale. Igrači je, ali na klupi nije van Gaal nego njegov učenik Ronald Koeman. On je imao problema pri samom slaganju ekipe jer je Oranjma otpao prvi napadač i drugi najbolji strijelac ikad Mempis Depay. Nije tu kraj mukama. Naime, trening kamp reprezentacije napustio je Cody Gakpo, upravo igrač, koji bi trebao nadomjestiti Depayev izostanak.





Prilika za Hrvatsku

Velika je kriza i na stoperskim pozicijama u ekipi. Van Dijk se muči s formom tijekom cijele sezone, a javnost mu zamjera manjak liderskih osobina koje trebaju biti naglašenija s obzirom da je kapetan. Drugi stoper je De Light koji je imao dobru sezonu u Bayernu, ali i dalje daleko od svoje najbolje forme. U odličnoj formi je Ake kojeg čeka Inter u finalu Lige prvaka, a mnogi ga video kao vođu obrane na ovom turniru.

Obrana je važan segment ove ekipe jer svi stoperi su poznati kao odlični tehničari te i oni kao i vezni igrači mogu kreirati napad te iznijeti loptu prema naprijed. Također , vrlo su opasni po bekovima te će naše bočne strane imati pune ruke posla kao i njihove kolege s krila. Nizozemci vrlo lako dolaze do gola upravo dobrim završnicama igrača na beku.

Nije tu kraj njihovih problema. Izbornik nema povjerenje javnosti. Između dva izbornička mandata Koeman je imao jednu trenersku epizodu u Barceloni, koja i nije baš dobro završila budući da je Koeman statistički najneuspješniji trener Blaugrane u 21. stoljeću. Bezobzira na to on je dosljedan sebi i svoju igru ne mijenja. Pa se tako reprezentacija Nizozemske iz uigranog van Gaalovog 3-4-1-2 sistema odmah prebacila na 4-3-3 sustav, kojeg je Koeman koristio u najvećem broju svoje karijere.

Upravo je prethodni sustav omogućio bekovima veliku slobodu, a samim time i opasnost za protivnike. Ovaj njihovu ulogu smanjuje te se Koeman oslanja na moć veznog reda koji nije na razini našeg. Wijanaldum je daleko od idealne forme kakvog ga pamtimo u Liverpoolu, de Roon nije svjetska klasa iako je izrazito zahvalan igrač. Glavni organizator će biti de Jong koji je odigrao odličnu sezonu u Barceloni.

Njihov najveći strah izaziva napad jer bez Depaya i upitnog Gakpa imaju velikih problema. Prva opcija nameće se Weghorst koji nastupa za United. Međutim, nije napadač koji je gol igrač ili da ima vic u igri kao neki naši napadači. Njegova prednost je skok i srčanost, a brzina mu je jedna od mana tako da će teško ići protiv naših stopera. Ipak, dobar je u primanju lopte i distribuciji iako sada kad nema Depaya on postaje prva opcija za gol.

Nadaju se zato da će Gakpo biti zdrav da bar donekle zamjeni Depaya. Iako nikad nije bio u toj poziciji, a iza njega je i loša polusezona u Liverpoolu. Ipak, navijači mu vjeruju pogotovo jer je bio možda i njihov najbolji igrač u Katru.









Ipak, svi znaju da je najveća snaga ove ekipe to što igraju pred svojim navijačima, a i Oranje dugu čekaju na trofej. Još od 1988. kada su Koeman i njegova generacija predvođena van Bastenom i Gulittom uzela naslov prvaka Europe. Na Vatrenima kao i pred onih 15 tisuća navijača da ušutkaju Rotterdam.