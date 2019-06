OVO GOTOVO NITKO NE ZNA! Hrvatska može na Euro čak i ako izgubi sve utakmice u kvalifikacijama

Priča se, i to sasvim legitimo, kako je kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo protiv Walesa, najvažnija utakmica još od onih iz nokaut-faze Svjetskog prvenstva i mogla bi utjecati na budućnost Zlatka Dalića. I sam je izbornik rekao kako Vatreni ne smiju kiksati jer se trenutno nalaze na četvrtom mjestu skupine E i poraz ih udaljava od dva mjesta koja vode na Euro.

No, po prvi put u povijesti, iako zvuči zaista nestvarno, reprezentacija može proći na Euro čak i ako izgubi baš sve utakmice kvalifikacija, a za to je zaslužan novi sustav UEFA-e. Kvalifikacije više ne sadrže doigravanje, koje je Hrvatska često znala igrati, već se prve dvije momčadi iz svake od deset skupina izravno plasiraju na Euro i popunjavaju 20 od 24 mjesta, a preostala četiri mjesta hvatat će se u doigravanju koje je na rasporedu između 26. i 31. ožujka 2020. godine.

U tom će doigravanju sudjelovati šesnaest reprezentacija, ali prema plasmanu u Ligi nacija, onom natjecanju koje su mnogi proglasili besmislenim. Po četiri najbolje rangirane preostale reprezentacije iz svake jakosne skupine Lige nacija (A, B, C i D) sudjelovat će u tom doigravanju. Međutim, neće sudjelovati one koje su se već plasirale na Euro. Što to znači?

Ako barem pet reprezentacija od osam koje su na toj ljestvici ispred devetoplasnirane Hrvatske osigura plasman na Euro kroz kvalifikacije, što će se vjerojatno i dogoditi jer su favoriti, Hrvatska ima izvrsnu šansu za prolazak na Euro kroz doigravanje, i to protiv tri slabije reprezentacije.

Tih 16 reprezentacija bit će raspoređeno ždrijebom po jakosnim skupinama u četiri mala turnira s po četiri reprezentacije, a svaki pobjednik turnira popunit će završna četiri mjesta na Euru.

Upravo tako Hrvatska može osigurati Euro čak i kao posljednja momčad u kvalifikacijskoj skupini. U nastavku možete vidjeti kako izgleda jakosna skupina A Lige nacija na kojoj barem prvih pet reprezentacija mora proći na Euro da bi Hrvatska osiguala doigravanje, odnosno da postane četvrta najbolje rangirana među preostalima.

1. Švicarska 9

2. Portugal 8

3. Nizozemska 7

4. Engleska 7

5. Belgija 9

6. Francuska 7

7. Španjolska 6

8. Italija 5

9. Hrvatska 4

10. Poljska 2

11. Njemačka 2

12. Island 0